«المرأة الدولية» احتفلت بالأعياد الوطنية

وطن النهار

‏‎احتفلت مجموعة المرأة الدولية بذكرى استقلال وتحرير الكويت وذلك اول من امس بفندق كراون بلازا، بحضور ضيفة الشرف الشيخة انتصار سالم العلي.

كما حضرت كل من سفيرة اندونيسيا، لينا ماريانا، ورئيسة بعثة سفارة جمهورية غيانا التعاونية، نيرا دوخي وضيفات بارزات.

‏‎بدأ الحفل بالنشيد الوطني للكويت الذي عزفته الفرقة النحاسية التابعة لوزارة الدفاع، تلاه بعض الاغاني الوطنية الكويتية.

‏‎في كلمتها الافتتاحية، دعت غادة شوقي، حرم سفير جمهورية مصر العربية رئيسة المجموعة الى الوقوف دقيقة صمت على ضحايا الزلزال في تركيا وسورية.

بعد ذلك نقلت شوقي تحيات الشيخة هنوف الصباح، الرئيسة الفخرية للمجموعة، بهذه المناسبة الوطنية، متمنية للعضوات إقامة سعيدة في بلدهم الثاني الكويت.

كما هنأت شوقي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير. وأشادت برؤية وحكمة القيادة الكويتية التي قادت الكويت إلى تقدم كبير منذ استقلالها، حيث كان لسمو الشيخ عبدالله السالم دور بارز في بناء الكويت كدولة مستقلة ذات سيادة تامة وديموقراطية وحديثة والإنجازات الكبيرة والمستمرة التي حققتها الكويت على المستويين الإقليمي والدولي والتي أدت إلى التنمية والاستقرار والأمن.

‏‎ثم قامت شوقي بتقديم ضيفة الشرف، الشيخة انتصار سالم العلي، كواحدة من الشخصيات البارزة في الكويت في العمل الخيري ورائدة أعمال ومؤلفة ومنتجة أفلام وكاتبة عامود.

‏‎بعد عرض مقطع فيديو قصير لتقليد الشيخة انتصار سالم العلي وسام التاج الملكي البلجيكي برتبة فارس تقديراً لمساهمتها في العمل التطوعي ودعم ضحايا الحروب، استهلت الشيخة انتصار سالم العلي كلمتها بالإشادة بعمل مجموعة المرأة الدولية في جهودها لنشر الوعي الثقافي بين عضواتها والمجتمع الكويتي.

وقالت ان الكويت أقامت منذ استقلالها أكثر من 60 عاما من العلاقات الدبلوماسية وتتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع دول العالم، واضافت، لقد وجد شعب الكويت دائمًا طرقًا لإنجاح الأمور. «نحن تجار وسنكون صانعي سلام، وسيكون التجار مرنين، وسيجدون أفضل طريقة». وتابعت قائلة إن سمعة الكويت التاريخية كدولة بارزة وجديرة بالثقة من التجار، فهي باقية ومتأصلة في النفس الكويتية.

كما اكدت إيمانها الراسخ بالإيجابية والالتزام بالسعادة الشاملة في مبادرتها غير الربحية «Alnowair».

ثم توجهت الشيخة انتصار الى الحضور وطلبت منهن الاستمتاع بالجمال الموسمي للزهور البرية الرقيقة (النوّير) التي تنمو عكس التوقعات في أكثر الأماكن غير المتوقع نموها فيها، وذلك يعتبر احد رموز المرونة والصمود والإيجابية.

وبعد قطع الكعكة التي تصور علم الكويت، تم عرض فيديو تفصيلي مع الشرح وغني بالمعلومات عن الكويت، انتهى بأغنية «يلا الكويت» للفرقة الموسيقية الكويتية «أبناء يوسف». كما استمتعت العضوات بأداء جميل لفرقة الوادي الكويتية التقليدية.

‏‎وشمل الاحتفال استقبالًا خاصا بالضيفات والعضوات اللاتي أتين يرتدين الزي الكويتي أو ألوان العلم الكويتي ممثلا بتعطيرهنّ بالبخور ورشهنّ برذاذ ماء الورد كبادرة حسن الضيافة الكويتي.

‏‎واستمتعت العضوات فور وصولهن بعرض للحرف اليدوية الكويتية، مقدمة من مجموعة الحرف الكويتي، كما استمتعن ايضا بإجابة اسئلة تتعلق بمناطق الكويت. وقامت العضوات أيضًا بالتقاط صور تذكارية في ركن يحتوي أقمشة جميلة وملونة واثواباً مستخدمة في حفلات الزفاف الكويتية. كما شاهدنّ جمال صقر حي والذي يعرف بأهميته كشعار للكويت.‎

‏‎وشكل الاحتفال أيضاً جانباً مهماً من التراث الكويتي، يمثل عادات الزواج في الكويت بطقوسه المبهجة والمميزة، قدمته هدى احمد الكندي، معدة ومذيعة سابقة، تخصصت في اعداد الزاوية التراثية الكويتية، حيث تم عرض نموذج لحفل زفاف كويتي (الجلوة).

‏‎واختتم الحدث بسحوبات متنوعة، حيث تم تقديم الجوائز من قبل سهاد القناعي للعطور وأبيات وبيست اليوسفي وفندق الشيراتون.

وقد تم اعداد وجبات لذيذة تضمنت الأطباق الكويتية التقليدية التي أعدها طهاة كراون بلازا.

