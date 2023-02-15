الرضوان: تغيير مفهوم التبرع بالدم وقت حاجة «البنك» ضرورة

وطن النهار

أعلنت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة الدكتورة ريم الرضوان عن إطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم «الكويت بدمي 6» تحت رعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في بنك الدم المركزي الجابرية وجميع الأفرع والمراكز التابعة للادارة من أمس الثلاثاء وحتى 28 الحالي بمناسبة فرحة الكويت بالاعياد الوطنية.

وقالت الدكتورة الرضوان لـ (كونا) إن هذه الحملة التي تنظم للسنة السادسة على التوالي تهدف إلى نشر مفهوم العطاء دون مقابل لكل من يعيش على أرض الكويت الطيبة مؤكدة أن التبرع بالدم ليس واجبا انسانيا فحسب بل هو واجب وطني.

وذكرت أنه سيتم توزيع هدايا تذكارية على المتبرعين لتميزهم خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية وتبرعهم تعبيرا عن حبهم للكويت عرفانا وشكرا. وأضافت الرضوان أنه بلغ اجمالي أكياس الدم التي تم تجميعها من جميع المراكز في عام 2022 بواقع 88778 كيس دم، لافتة الى ان طموحهم هذا العام زيادة عدد المتبرعين عن السنوات السابقة بما يتناسب مع زيادة الاحتياجات الاكلينيكية بالمستشفيات.

وشددت الرضوان على ضرورة تغيير مفهوم التبرع وقت حاجة البنك من الدم أو مشتقاته أو نقص الفصائل لأن التبرع مهم في كل الأوقات.

وأوضحت أن الإدارة تقوم بشكل دائم بتنظيم حملات التبرع بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن لهذه الحملات دورا رياديا في تعزيز النظام الصحي لضمان إمدادات كافية ومستدامة من الدم ومشتقاته.

ودعت الرضوان المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في التبرع، موضحة أن مبنى البنك الرئيسي في الجابرية سوف يستمر باستقبال المتبرعين خلال عطلة الأعياد الوطنية.

