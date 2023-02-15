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«السكنية»: توزيع بطاقات قرعة قسائم «جابر الأحمد» 23 الحالي

العجمي: حريصون على تحقيق رغبات المواطنين وتوفير البدائل المناسبة

علي الفرحان
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الأربعاء 15 فبراير 2023

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي عن بدء التوزيع الفعلي لـ 114 قسيمة سكنية بمساحة 400م2 في مدينة جابر الأحمد بدءا من الخميس المقبل.
وقال العجمي في تصريح صحافي ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستباشر توزيع بطاقات دخول القرعة للدفعة الأولى من القسائم الحكومية بإجمالي 49 قسيمة بدءا من يومي الخميس والإثنين الموافقين 16 و20 فبراير 2023.
وذكر أن المؤسسة ستستكمل توزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، يليه يوم الأربعاء موعد اجراء القرعة للدفعة الاولى. وأضاف: خصصت المؤسسة يومي الخميس والأحد الموافقين 2 و5 مارس 2023 لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة الثانية من القسائم بإجمالي 65 قسيمة، على ان يلحقها يومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع ذاته توزيع بطاقات الاحتياط.
وأشار إلى أن المؤسسة تختم توزيعات القسائم الـ 114 يوم الأربعاء 8 مارس 2023، مؤكدا أن توفير هذه البدائل السكنية للمواطنين جاءت حرصا من مجلس إدارة المؤسسة لتحقيق رغبات المواطنين وتوفير الرغبات المناسبة لهم، مؤكدا أن المؤسسة مستمرة في جهودها لتسريع وتيرة التوزيعات وتوفير المشاريع الاسكانية للمواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية.


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