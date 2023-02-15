علاقة السلطتين.. «هدي وتعدي»

الأولى

علمت النهار ان صوتا بدأ يسري بين النواب داعيا اياهم الى التهدئة التامة خلال الفترة التي ستلي التشكيل الحكومي الجديد، محذرا اياهم من ان مغبة أي تأزيم قادم سيكون ضحيته مجلس الأمة والعودة مرة أخرى الى الانتخابات.

وأبدت مصادر برلمانية استغرابها من رغبة بعض النواب بالعودة للشارع وتشكيل مجلس نيابي جديد، متسائلة لمصلحة مَنْ مثل هذه التحركات او احداث تغييرات في الوجوه النيابية؟

وأكدت المصادر ان التأزيم الأخير الذي سبق استقالة الحكومة كانت له أيادٍ خفية من خارج المجلس خاصة وان التعاون بين السلطتين ركب سكة الانجاز بعد تقديم الحكومة برنامج عملها المحدد بمدد زمنية لتنفيذ ما جاء فيه.

من جهة أخرى، قدم نواب اقتراحا بقانون لتحديد وحصر الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتي يحرم بموجبها من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم بات تزيد مدته على ثلاث سنوات.

ونص الاقتراح على انه يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم بات تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يرد إليه اعتباره أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، ولا يجوز الحرمان لغير هذه الأسباب، وتعد جرائم السرقة، وشيك من دون رصيد، والنصب والاحتيال، والمواقعة الجنسية، وهتك العرض، والخطف، والزنا، واختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها، وخيانة الأمانة، والتزوير والتزييف بجميع أشكاله، والرشوة، وانتحال الصفة، وشهادة الزور، وجرائم الخمور والمخدرات، والتجسس على أمن الدولة والتخابر مع العدو، والتحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار، الغش التجاري، حصرا جرائم مخلة بالشرف والأمانة.