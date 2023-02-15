ولي العهد ومحمد بن سلمان بحثا تعزيز العلاقات والقضايا المشتركة

الأولى

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة مساء اول من امس.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاخوية الوطيدة والمتميزة بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، وتحت رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أقيم ظهر امس حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعامي 2020 و2021 وجائزة السميط للتنمية الافريقية في مجالي التعليم والصحة وذلك في قصر بيان العامر.

وتفضل سمو ولي العهد بتوزيع الجوائز على الفائزين بجوائز المؤسسة كما تكرم سموه بتوزيع الجوائز على الفائزين بجائزة السميط للتنمية الإفريقية، وتم عرض فيلم وثائقي حول ادراج مبنى مؤسسة التقدم العلمي ضمن المباني التاريخية في الكويت، ثم قام مدير المؤسسة بإهداء سموه مجسم مبنى المؤسسة وشهادة التسجيل، وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

