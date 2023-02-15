بريطانيا: مزيد من تسهيلات السفر والتنقل للمواطنين الكويتيين

الأولى

وقعت الكويت وبريطانيا امس على مذكرة تفاهم بين البلدين لإنشاء حوار استراتيجي مشترك، كما تم التوقيع على خطة العمل لمجموعة التوجيه المشتركة للأشهر الستة المقبلة، ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن استرداد المبالغ المالية المستردة من قبل قوى الشرطة المتربولية ذات العلاقة بمكتب الصحة الكويتي في لندن.

وقد تناول الجانبان المواضيع المطروحة على جدول اعمال مجموعات العمل للدورة الحالية لمجموعة التوجيه والتفاهمات التي نتجت عنها والتي شملت مجالات التعاون الاقتصادي والدفاعي والأمني والصحي والثقافي والعلمي والقضائي والامن السيبراني والتعاون الانمائي، مرحبين بالتقدم المنجز بين الجانبين في هذه المجالات الحيوية.

وعلى صعيد التعاون الدفاعي، عبر الجانبان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في هذا المجال الاستراتيجي وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار. كذلك ثمن الجانب الكويتي تعاون الجانب البريطاني في تلبية الاحتياجات الدفاعية وتعزيز القدرات العسكرية للجيش الكويتي والحرس الوطني لاسيما في قطاعات التدريب وادارة الازمات. كما عرج الجانبان على التعاون في مجال الامن السيبراني حيث عبرا عن تقديرهما للمناقشات الجارية وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في هذا الإطار وبحث سبل التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني.

وحول التعاون الامني عبرت الكويت عن امتنانها للجانب البريطاني للتسهيلات المزمع تقديمها من خلال نظام تفويض السفر الإلكتروني (ETA) المرتقب تطبيقه خلال العام الحالي 2023 والذي سيسهم في مزيد من التسهيلات لعملية السفر والتنقل للمواطنين الكويتيين.

هذا وقد جرى خلال هذه الدورة استئناف العمل بمجموعة التعاون القانوني والقضائي والتي عنيت ببحث سبل التعاون الثنائي لاسيما عبر تفعيل العمل بالاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.