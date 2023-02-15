«AUM» تتبرع بمليون دينار لمساعدة متضرري زلزال تركيا وسورية

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أعلن رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الأميركية «AUM»، فهد العثمان، عن تقديم الجامعة تبرعا بمبلغ مليون دينار لدعم جهود الإغاثة الساعية لإعانة ومساندة المتضررين جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسورية وخلَّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في كِلا البلدين.

تأتي هذه المبادرة وهذا التبرع من باب المسؤولية الاجتماعية الذي تهتم به الجامعة وتتطلع إليه دائما، كما أنه يأتي في إطار رؤية ودور الجامعة في مجال الخدمة الإنسانية، وشعورها مع شعوب العالم والمنطقة، لا سيّما في مواجهة ما يعانيه الناس من ظروف طارئة. كما يأتي هذا القرار تنفيذا للتوجيهات السامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

