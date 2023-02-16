قطاعنا الخاص… ألف شكر!

الاخيرة

كان المواطن والمقيم لا يرجعان من أوروبا إلا بالعديد من الشنط المليئة بالمشتريات، فوفر لنا القطاع الخاص الكويتي كل تلك البضائع في بلدنا، ووضع عليها ما يثبت أن أسعارها هي أسعار دول المصنع نفسها، والنصيحة أن نشجع الشراء من أسواقنا، كون الأموال ستلف وترجع لنا بعكس الشراء من الخارج لنتفرغ للاستمتاع بالأماكن السياحية للدول الأخرى بدلاً من التجول والشراء من أسواقها، ثم إذلال النفس للبحث عمن يساعد في نقل الشنط لبلداننا أو إسقاط أثمان أوزان الشنط الزائدة من دون داعٍ.

***

وقد أنشأ القطاع الخاص بفكره وجهده وماله الفنادق والمطاعم والمقاهي والعمارات والمولات ودور السينما رغم المحاربة الشديدة لأعماله ومشاريعه عبر بطء الموافقات والإجراءات وسرعة المصادرات وسحب المشاريع، والانغلاق الشديد للبلد الذي يحد من الربحية بعكس حال نظرائه بالخليج ممن يحظون بالدعم القوي - لا العداء القوي - من حكوماتهم والانفتاح الشديد لبلدانهم الذي تعكسه ملايين السائحين والمستثمرين.

***

آخر محطة:

وحتى الشويخ الصناعية والمناطق الصناعية بالمحافظات الأخرى التي استطاع القطاع الخاص أن يحولها من أرض سبخة لا نفع منها، إلى ما يقارب شوارع لاس فيغاس الشهيرة بجمال إضاءتها وموفرة لنا كمواطنين ومقيمين وعلى بعد خطوات ودقائق قليلة شراء مواد البناء والأثاث والسيارات وقطع غيارها وإصلاحها.. إلخ، وكل ذلك بأسعار تنافسية وبخيارات رائعة وضمن خلق فرص عمل لعشرات الآلاف فـ… ألف شكر لرجال وسيدات قطاعنا الخاص ممن يحتاج بالفعل كحال الجيران ودول العالم أجمع…. للدعم لا المحاربة!

