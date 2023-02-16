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مدير تويتر «المذهل»!


أعلن الملياردير، إيلون ماسك، مالك شركة «تويتر» الأميركية، عن تعيين مدير تنفيذي جديد للموقع.
ونشر ماسك تغريدة مرفقة بصورة كلب، معلقا عليها قائلا: «الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر.. مذهل».
وظهر في الصورة كلب من نوع «شيبا اينو» -سلالة كلاب يعود أصلها إلى اليابان- مرتديا سترة كتب عليها المدير التنفيذي. واصفا إياه بالمثالي للوظيفة وأنه أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر، معلقا بتغريدات أخرى على الصورة.
وانخفض عدد الموظفين داخل شركة «تويتر» بنسبة 80% ، منذ استحواذ ماسك عليها العام الماضي.‏ وقام بتغيير العمليات اليومية للشركة ، بما في ذلك تسريح المديرين التنفيذيين، الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة.


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