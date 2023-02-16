الزلزال والتنمية وقمة دبي

آراء

مما لا شك فيه أن حالة العالم لا تسر عدو ولا حبيب، فمن الحرب المستعرة بين روسيا وأوكرانيا التي يتم الحديث عن بلوغها العام الأول، إلى زلزال شرق المتوسط «تركيا وسورية»، إلى «قمة دبي الحكومية»، جميعها تقع ضمن حزام المناطق الخطرة.

استمرار الحرب، الزلزال الرهيب، وضحايا الأكثر من 40 ألفًا وعشرات الملايين من المشردين، ثم قمة دبي الحكومية التي تتحدث عن التنمية ومواجهة الكوارث وحالة الإقليم ودور الحكومات العربية.

كل ذلك لم يتم بمعزل عن بعضه البعض، وكل ذلك يصب في اتجاه محدد يحمل عنوان «بين دمارين»، دمار تخلفه الحرب الروسية الأوكرانية، وآخر رغم عفو السماء وقد خلفه أخطر الزلازل وأكثرها دمارًا منذ مئة عام على المنطقة.

لن أتحدث عن العدالة في توزيع المساعدات ومعدات الإنقاذ على المناطق المنكوبة بين تركيا وسورية، ولن أتعلق بشماعات الأمم المتحدة والدول المسماة بالعظمى وهي تهرول في اتجاه واحد متذرعة بعقوبات ما أنزل الله بها من سلطان على سورية وشعبها، لكنني سوف أتحدث فقط عن ميثاق الأمم المتحدة نفسه، عن قوانين العالم ومنظماته الدولية، عن الإنسانية التي خرق الجميع قواعدها، والبشرية المعذبة التي تعيش النكبة بكل معانيها والكارثة بمختلف تفاصيلها.

إنهم الأطفال الذين راحوا تحت أنقاض التباطؤ والتردد والتلكؤ من المجتمع المسمى بالدولي، صحيح أن الدول العربية هبت عن بكرة أبيها لكي تنقذ ما يمكن إنقاذه من الشعب السوري تحت أنقاض الزلزال الرهيب، وصحيح أن ذلك قد ساعد كثيرًا في تخفيف الضرر الواقع على أطفال ونساء وشيوخ ورجال أبرياء، لكن الصحيح أيضًا أن الخسائر قد تكون أكثر من فادحة خاصة أننا لم نعامل أحد معاملة المجتمع الدولي بالمثل، ولم يجرؤ عربي واحد أن يفرق بين تركي وسوري، فجميعنا في الهم شرق وتحت سطوة الكارثة آدميين.

قمة دبي ناقشت الوضع الراهن إقليميًا ودوليًا، وعرض بعض القادة على الحاضرين مشاغلهم وهمومهم التنموية، وخططهم واستراتيجياتهم المستقبلية، ثم وسائل مواجهتهم للمشكلات الاقتصادية المزمنة وكيفية الخروج من عنق الزجاجة.

مما لا شك فيه أن لا قمة يمكن أن تحل مشكلة، ولا حوكمة يمكنها وحدها الطرق على الحديد وهو ساخن.

إعادة إعمار ما خلفته الحروب والكوارث يتجاوز عشرات التريليونات من الدولارات والعالم يعيش نكبة المديونيات الصعبة التي تتجاوز الـ300 تريليون دولار أميركي، كيف يا ترى يتم التعامل مع العبء الثقيل، مع الكارثة المالية، ثم مع تداعياتها الاقتصادية؟

أسعار كل شيء تصل عنان السماء حتى من دون نفط مجنونة أسعاره، ومن غير حبوب ووريت الثرى تحت هدير المدافع في روسيا وأوكرانيا، ولا حتى بنبتة طائشة كانت تنمو على الحدود بين تركيا وسورية حيث انها كانت ومازالت وسوف تظل منطقة صراع شبه أبدي بين قوميات وأيديولوجيات وجيوش عالمية جرارة، جميعها جميعها تُصفي حساباتها على أرض عربية، وجميعها جميعها ترفض الانسحاب من المشهد ولو كره الكارهون.

حالة الإقليم منذ الحروب الفئوية والعرقية والأيديولوجية حتى روسيا وأوكرانيا وصولاً إلى الزلزال العظيم، جميعها، جميعها أصبح مربط فرس في معادلة شديدة التعقيد نظرًا لتعنت الغرب، وتعالي من في أياديهم الحلول، أو ما في جعبتهم مفاتيح اللعبة الكبرى.

العالم يخرج من كارثة صنعها البشر، ليدخل في أخرى ليس للبشر أي يد فيها، يخرج من مفاوضات ماراثونية لا تغني ولا تسمن من جوع ربما يتحقق السلام أي سلام والسلام! ليدخل في حسبة أكثر من معقدة بعد الزلزال المدوي الذي يفرض إعادة إعمار عاجلة بقدر ما يؤكد على ضرورة مراكز إيواء أكثر من عاجلة.

قمة الحكومات العربية في دبي، سبحت في مسار التيار المضاد أصلاً، وحاولت أن تجد حلولاً لمشكلات الإقليم التنموية، وتطرقت لهذه المشكلات بالآليات والتشريح والفرز والدقيق، لكن ذلك شيء وما يحدث على الأرض شيء آخر.

