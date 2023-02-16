عندما لا يعمل العربي المشترك

آراء

في الآونة الاخيرة أصبح كل حدث كبير يلم بهذه الأمة، سواء أكان طبيعياً أو معنوياً، يكشف الكثير من المستور، ويشير إلى تراجعات مأساوية موجعة، ويحمل دلائل أخطار مستقبلية قادمة. والسبب الواضح الصريح هو غياب أو تشتت المواجهة العربية المتضامنة المشتركة للتعامل مع تلك الأحداث الكبيرة والتغلب على أسبابها أو نتائجها.

وسواء أكان الحدث مقتصراً على قطر عربي واحد أو على أقطار عدة أو على مجموع أقطار الوطن العربي كله، فان التعامل يظل يدور في نفس دائرة الغياب أو التشتت دون أن تطرح الجهات المعنية سؤال كيفية الخروج من تلك الدائرة العبثية.

في السنوات العشرين الماضية جرت أحداث كبرى. الحدث الأول تمثل في الهجمة الإرهابية التكفيرية، بمسمياتها وقياداتها وتمركزاتها المتعددة، المنسوبة زوراً إلى دين الإسلام الحنيف، والتي استغلتها قوى استعمارية وصهيونية خارجية، فكانت ولاتزال وبالاً على جميع المجتمعات العربية بصور متفاوتة.

ترى لو أن أنظمة الحكم العربية، وعلى الأخص وزارات الداخلية، كونت منذ البداية استراتيجية أمنية وقانونية تعاونية لمواجهة تلك الهجمة، فهل كان بامكان قواها الاستمرار في التواجد، في هذا القطر العربي أو ذاك، إلى يومنا هذا؟

بدلاً من ذلك اختار كل نظام حكم أن يتعامل مع ذلك البلاء بصورة منفردة تخدم هذه الأقلية أو تلك، وتهدف إلى زعزعة هذا النظام أو ذاك، وأحياناً باستعانة وتناغم مشبوهين مع حكومات واستخبارات أجنبية تضمر العداء والكراهية لكل ما هو عربي، وبالتالي تتعامل مع موضوع الإرهاب بوجهين وقناعين كاذبين.

والأمر نفسه انطبق مع التعامل مع وباء الكورونا. فبدلاً من أن يجتمع وزراء الصحة لوضع خطة وقائية وعلاجية مشتركة لمواجهة ذلك الوباء، انفرد كل قطر عربي بالاعتماد على إمكاناته المحلية المحدودة والمرتبكة، أو مد يد الاستجداء من هذه الدولة الأجنبية أو تلك. فكانت النتيجة موت الألوف غير المبرر، وتعثر الوقاية في هذا القطر أو ذاك، وعدم قدرة البعض حتى على شراء لقاحات التطعيم الكافية لمنع انتشار المرض.

الآن، في لحظة حدوث الزلازل المدمرة في سورية، نعود ونكرر نفس الخطأ. فبدلاً من تنادي وزراء الصحة العرب ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب لعقد اجتماع مشترك مع جمعيات الهلال العربية، من أجل وضع خطة مشتركة تعاونية لمد يد العون لشعب سورية المنكوب المشرد الذي لم يقصر قط في حق أي شعب عربي آخر واجه شتى صنوف المحن والصراعات،... بدلاً من ذلك تعامل كل قطر عربي بشكل منفرد، وأحياناً بصور مخجلة باهتة متأخرة، فكانت النتيجة شعور الأشقاء في سورية بالمرارة والخذلان وقلة الوفاء والمروءة من قبل هذا القطر أو ذاك.

وبالطبع لم يضع أعداء هوية العروبة الجامعة من الداخل والخارج هذه الفرصة لإظهار الشماتة والاستهزاء بكل صوت آمن بوحدة هذه الأمة، وبقدرها المشترك، وبإخوتها العروبية والإسلامية والمسيحية.

من حق المواطن العربي أن يسأل: هل حقاً أن الكثيرين من المسؤولين العرب قد أصيبوا بعمى البصيرة، وبضعف الإرادة، وبموت مشاعر الالتزامات القومية، وبالاستسلام المذل للخارج، بحيث لا تحركهم أهوال مثل تلك الأحداث ليعودوا من جديد إلى طرق التضامن والتعاون والتنسيق فيما بين أقطار الوطن العربي التي يريد الاستعمار وتريد الصهيونية إغلاقها وسد منافذها إلى الأبد من أجل إبقاء هذه الأمة مجزأة وضعيفة ومريضة؟

في فترة قصيرة جداً تواجه هذه الأمة أحداثاً تستدعي المواجهة المشتركة فلا نجد أمامنا إلا عصف الريح وقلة الحيلة. يا شابات وشباب هذه الأمة احتفظوا بهذه الصور البشعة في وعيكم لتدركوا أن شعار وحدة هذه الأمة سيظل هو الخلاص من هذا البؤس الذي تعيشون من أعاصير المستقبل.

