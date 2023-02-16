فاقد الشغف ولا مكتئب؟

آراء

الشغف هو شعور بالقوة والطاقة والحماس تجاه الأشخاص و الأشياء.

الشغف هو الطاقة الحلوة اللي تحرّكنا من الداخل، وهو الذي يدفعنا للتحدي وكل شيء نمارسه مرتبط بمدى شعورنا بالشغف تجاهه.

لكن للأسف أحيانًا نحس إن احنا فقدنا هالشعور، ونحس ببرود في أعماقنا ونفقد حماسنا لكل شي تعودنا عليه ونعجز بعد عن فعل أبسط الأشياء و نفقد شعور اللهفة وبالتالي ندخل مرحلة الإصابة بالخمول والكسل والاستغناء عن الاشخاص و عن اللي تعودنا نمارسه و نحبه.. وهذي هي مرحلة فقدان الشغف !!

لكن شنو الفرق بين فقدان الشغف و الاكتئاب؟ لأنهما وايد متشابهان..

1/ فقدان الشغف مو اضطراب عقلي أو نفسي :

يعتبر الاكتئاب اضطرابا نفسيا أما فقدان الشغف فهو مرحلة طبيعية يمر بها كل شخص في حياته نتيجة الظروف والضغوط والعقبات التي يواجهها في حياته ويمكن تداركها.

2/ الأعراض المتشابهة:

توجد الكثير من الأعراض المتشابهة بين الاكتئاب وفقدان الشغف وخاصة الرغبة في الانعزال والملل والتفكير التشاؤمي وتشتت الانتباه والأرق.. لكن بالنهايه علاج فقدان الشغف أسهل من الاكتئاب إذا عرفت السبب.

3/ قد يكون فقدان الشغف عرضاً للاكتئاب :

فقدان الشغف والاكتئاب ليسا شيئاً واحداً فهما يختلفان في الأسباب وطرق العلاج، ولكن يمكن أن يكون فقدان الشغف أحد أعراض الاكتئاب.

4/ فقدان الشغف لا يخضع للعلاج الطبي :

يخضع مريض الاكتئاب إلى العلاجات الدوائية النفسية أما فقدان الشغف فلا يحتاج إلى أدوية لعلاجه بل إلى بعض النصائح البسيطة التي تساعد في زيادة الثقة بالنفس واستعادة الشغف.

? طيب شنو أسباب فقدان الشغف؟

إدراك أن الشي اللي قاعد تسعى له.. مايناسبك :

ممكن توصل لمرحلة تدرك فيها أنك كنت غلطان بتحديد شغفك وأنك ترغب بالوصول لهدف آخر وهذا الشيء طبيعي.. لأن النفس البشرية متقلبة، لكن المشكلة لما تقطع مسافة طويلة برحلتك وبعدها تتفاجأ بأن مو هذا اللي يناسبك او مو هذا اللي كنت تبحث عنه.. بالتالي الأمر راح تنطفي رغبتك وشغفك في كل شيء.

فقدان المحفز الرئيسي :

المحفز هو الشي اللي يدفعنا لتحقيق شغفنا وبدونه تصير هذي الأهداف مجرد أحلام نتمنى أن تتحقق.. لما نفقد هذا الحافز نفقد الرغبة والشغف في الاستمرار.. مثلاً: وفاة شخص عزيز أو الانفصال عنه راح يسبب فقدان الشغف، لأنه أحياناً تكون الرغبة في إسعاده ورضاه هي الحافز.. وغياب هذا المحفز الرئيسي يؤدي للشعور بعدم الفائدة من الاستمرار..

عدم وجود هدف محدد وواضح:

أحياناً تكون المشكلة في الهدف نفسه لأنه اذا كان الهدف مو واضح راح يؤدي إلى عدم قدرة الشخص على تتبع انجازاته والتقدم اللي يقوم به بالتالي راح يصيبه بالإحباط وفقدان الشغف.

الروتين الممل :

يعتبر الروتين اليومي أحد الأسباب التي تؤدي إلى قتل الشغف فالقيام بنفس الأعمال يومياً ورؤية نفس الأشخاص يؤدي إلى الشعور بالملل وفقدان الحماس والدافع !

الشعور بالإرهاق:

قد يتعرض الشخص خلال محاولته الوصول لشغفه للعديد من الظروف الصعبة سواء الأسرية أو المهنية أو الدراسية أو الصحية أو العاطفية واللي تستهلك طاقته وترهقه وتقلل من حماسه وتقتل شغفه.

و للحديث بقية إن شاء الله..

