التضاد الأخلاقي

آراء

عقولنا قاصرة عن إدراك الصح!

‏ربما بقدر ما تقبل النظريات العلمية ومنتجات وعلوم من ملحدين تماما بقدر ما نقول: لا تصدق هذا أو ذاك مع أنه مسلم ومنا وفينا لكن له بعض الآراء المخالفة، ونرفضه بالجملة على البعض.

لا نزال في العقلية العربية غير مدركين قيمة المعرفة الا من خلال ما نعتقد ويقدم النص على العقل لذلك نقدس نص الفتوى في ازدراء ابن الزنا مع تنافي ذلك مع العقل والاخلاق.

في حقيقة الأمر نحن في خلل اخلاقي وعقلي ومعرفي حين نرى أحقية تعنيف الزوجة بالضرب والاعتداء لأننا ضعفاء أمام الفهم النصي المعاق ونتغافل عن الاخلاق والعقل بل ونبرر ذلك انه قمة الاخلاق مع وضوح القبح في الفعل !!!!!!

المعرفة هي نوع من المغامرة الخطيرة جداً فستطاردك لعنتها إن انت لاحقتها وستنهش قناعاتك الموروثة بلا فحص وربما تؤرقك فلا تنام وتربكك وتبدأ في السخط على من خدعوك بتلك الأوهام هذه أعراض لعنة المعرفة فاحذر أن تكون شجاعاً مغامراً لأن تلك الصفات نادراً ما يقع فيها الأبطال.

لذلك حينما تطارد المعرفة ستقع على الكثير من التضاد المعرفي الذي لا يستقيم الفهم بحدث وضده في ذات الوقت فحين يحدثك الفقيه عن القبح والحسن وسيرة المتشرعة والعقلاء ثم يردفها بجواز الكذب وبهتان المخالف والوقيعة فيه فستسأل نفسك :-

كيف لي أن أصدق هذا الفقيه في قول هو يحل الكذب فيه فقد يكون أورد ما اورد من باب هو مشرعه على مصراعيه فما الذي يجعلني أصدق ما يقوله؟

وهكذا ستكون فريسة البحث والمعارف والتحليل :-

فهي صناعة ثقيلة لكي تغير سلوك أمة من التخلف إلى الحضارة والمدنية، تحتاج مخالب لفرضها ومنع مقاومي التغيير والمعرفة، ومن هذا تبدأ في الاقتراب من الحقيقة التي تحتاج إلى شجاعة ومواجهة في مطاردة المعلومة والتحقق منها ومهما كان اشتعالها لتحرق أصابعك أكثر من المعرفة، وذلك ما يبتعد عنه الكثير لأنه أجبن من تصديقها بل لا يرغب أن يواجهها ظنا منه أن الحقيقة هي ما ورثه من معارف غير مختبره.

أن تجعل من نفسك في مواجهة تحديات المعرفة للوصول إلى ما يقرب من الحقيقة مجازفة كبيرة في ابقاء قناعاتك كما كانت لذلك إن عزمت على تجربة المطاردة فتهيأ للصدمات التي قد تفقدك توازنك لكنها في النهاية تجعل منك واثقا مطمئنا لما تكون عليه ليس بالضرورة أن تماثل الكثرة والشياع لكنك سترى كل شيء بشكل أكثر وضوحاً وأصدق مما قيل لك.

