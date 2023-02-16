loader

آراء

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

رأي

المادة 12 من قانون ذوي الإعاقة 8/2010


أغلب القوانين تحتاج مدة من الزمن لتطبيقها، وفق الدراسة التي يشار إليها بأي قانون يحتاج لعوامل قبل البدء فيه، وذلك بحسب توفير البيئة المناسبة والعوامل المناسبة لتطبيق هذا القانون وتكون الدراسة محددة لها بداية ولها ونهاية للتطبيق.
وجاء بالمادة 12: تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش التدريبية للاشخاص ذوي الاعاقة ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة.
بمعنى ألزمت المادة 12 من القانون الدولة بتوفير المراكز التأهلية بجميع المحافظات وتوفير كوادر فنية متخصصة، وتوظيف الكوادر الخاصة، والعمل على تأهيل كوادر جديدة بمدة اقصاها ثماني سنوات ميلادية منذ صدور القانون.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة