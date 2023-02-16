المادة 12 من قانون ذوي الإعاقة 8/2010

آراء

أغلب القوانين تحتاج مدة من الزمن لتطبيقها، وفق الدراسة التي يشار إليها بأي قانون يحتاج لعوامل قبل البدء فيه، وذلك بحسب توفير البيئة المناسبة والعوامل المناسبة لتطبيق هذا القانون وتكون الدراسة محددة لها بداية ولها ونهاية للتطبيق.

وجاء بالمادة 12: تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش التدريبية للاشخاص ذوي الاعاقة ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة.

بمعنى ألزمت المادة 12 من القانون الدولة بتوفير المراكز التأهلية بجميع المحافظات وتوفير كوادر فنية متخصصة، وتوظيف الكوادر الخاصة، والعمل على تأهيل كوادر جديدة بمدة اقصاها ثماني سنوات ميلادية منذ صدور القانون.

