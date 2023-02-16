كيفية انقضاء العقود فى القانون المدنى الكويتى

آراء

نتحدث اليوم في موضوع شائع الحدوث ويشمل اهتمامات معظم الناس وهو كيفية التخلص من المشاكل المرتبطة بالعقود وخصوصا عند الاخلال ببنود العقد من احد الاطراف وذلك عن طريق دعويىفسخ العقد

تبسيط للموضوع

اولا: ماهو المقصود بفسخ العقود ماهو الفسخ؟

هو انتهاء الرابطة بين المتعاقدين نتيجة عدم التزام احد المتعاقدين بما هو مفروض عليه بشروط العقد.

أي أن الفسخ هو جزاء يوقع علي من خالف بنود العقد ويترتب عليىاخلال احد طرفي العقد بالتزامه حدوث ضرر للشخص الاخر، ولكي يحصل الطرف المضرور على حقه الذي عطله أو منعه أو قصر أو امتنع عن تنفيذه الطرف الاخر الذي اخل بالتزامه – لابد هنا من حصول الفسخ حتي يحصل المضرور على حقه.

والفسخ يحدث بطريقتين اما رضاء أي باتفاق الطرفين عند حدوث الخلاف وعدم التمكن من استمرار وتنفيذ العقد.

والطريقة الثانية وهي اللجوء للقضاء لفسخ العقد وهي الطريقة الاكثر شيوعا لان عند الاختلاف تغيب الطرق الودية وتظهر الطرق القانونية

كما ان الفسخ لايتحقق باستعمال القوة أو العنف لكي تجبر الطرف المخل بالتزامه على تنفيذه وانما اللجوء للقضاء بدعوى الفسخ هو الطريق الاصوب.

ووضع المشرع النص القانوني للفسخ في المواد من المادة رقم 209 حتى المادة رقم 213 من القانون المدني الكويتي

والتي تتضمن ان:- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القاضي فسخه، مع التعويض إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته.

كما يجوز للقاضي، عند طلب الفسخ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده، إذا اقتضته الظروف، كما أن له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

ولا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة، وعلى بينة من حقيقة أثره.

وان الشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفي في غير المواد التجارية من الإعذار، ولو اتفق على الإعفاء منه.

وفى حالة ما اذا فسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، فإذ استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل.

كما ان في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.

ولا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية، كما يعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.

