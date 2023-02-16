زيدان: «التدريب والاستشارات» ركيزة بيئة الأعمال

الخميس Al wanees

أكد مدير عام شركة «جرافتي» للاستشارات الإدارية أحمد زيدان أن التدريب والاستشارات عالم لا ينتهي من النجاحات والتطوير والإبداع، وبه تتطور بيئة الأعمال وتتحقق استراتيجيات الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، والنظر إلى التدريب والاستشارات بأنه نوع من الرفاهية لدى البعض أمر خطأ تماماً فهو مطلوب وقت الأزمات بشكل أكبر بكثير من وقت الرخاء.

ويرى زيدان في سرد تجربته عبر «النهار» أن تجربته في قطاع التدريب والاستشارات الإدارية والعمل في بيئة الأعمال بالكويت متعة لا تنتهي وتحدٍ يفرض على العاملين فيه تحقيق الإنجازات وتعزيز قدراته في مجال المنافسة.

وأوضح زيدان أن تجربته التي بدأت في عام 2007 بالمجال المحاسبي، واستمر فيه لأكثر من 10 سنوات، طور فيها من خبراته وقدراته في هذا المجال الثري والممتع، لافتا الى أن الأرقام والعمل بها هو عالم من المتعة وعشق لا ينتهي لديه، لكنه كان لديه طموحات وتطلعات أخرى ترتكز على مجال المبيعات والتسوق.

وقال : إن التسويق والمبيعات مثلا لديه مجالا كبيرا من التحدي وإثبات قدرته في الإقناع والمثابرة والعمل والتعرف على الآخرين.

وذكر إن التغيير سنة مطلوبة في الحياة ولكن تكلفتها عالية، فبعد استقالتي من عملي في مجال المحاسبة، انتظرت قرابة 6 أشهر دون عمل وبدأت البحث عن عمل آخر، لافتا الى انني عملت في مجال إدارة الجودة «الآيزو» والذي يمثل نظاما على درجة عالية من الدقة والمصداقية وتحقيق أعلى معدلات الربحية وجميع النماذج التي يتم استخدامها في مجال الآيزو موجودة في حياتنا العملية ولا يمكن التغافل عنها.

وتمرست بعد ذلك في مجال الآيزو بشكل كبير من خلال إحدى الشركات الخليجية التي افتتحت فرعاً لها في الكويت والتي أثبتت درجة عالية من المصداقية.

وأفاد أن الشركة حتى اليوم لا تزال قائمة وحققت الكثير من النجاحات وبعدها عملت في معهد للتدريب وعملت في إحدى شركات الآيزو وكنت مديراً للتطوير والمبيعات.

وبالتالي، فإن عملي في شركتين قبل «جرافتي» أكسبني خبرات كبيرة في مجال التدريب وتطوير الأعمال وبعدها بدأت رحلة تأسيس شركة جرافتي والتي تعد انطلاقة حقيقية في عملي المهني.

وكانت «جرافتي» تمثل خلاصة تجربتي والتي حققت نجاحاً بفضل من الله أولاً وبدعم كبير من زوجتي التي كانت -ولا تزال- أكبر الداعمين والشريك لي في مرحلة التأسيس والعمل لشركة جرافتي.

وقبل تأسيس الشركة، تم تكوين خطة عمل لخمس سنوات قادمة للشركة وحساب مصاريف التأسيس من الألف إلى الياء، والعملاء المستهدفون كذلك ودراسة السوق بشكل كبير. وقال زيدان : إن العمل في القطاع الخاص يمثل متعة حقيقية وليس فيه قيود ويمنحك القدرة على اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب، كما أنه من بين الأمور التي تعزز وتشجع على العمل خاصة في مجال التدريب والاستشارات الإدارية والتي تمثل متعة حقيقية وإبداعا لا ينتهي في مجال التطوير وتحقيق خطط الشركات في مجال التسويق والمبيعات والهيكل الإداري.

ولا شك أن تجربتي في مجال الآيزو والتي جاءت بعد الآيزو استفدت منها كثيراً في العمل بمجال التدريب والاستشارات وكانت الأساس الذي من خلاله تكونت لدي ثقافة كبيرة في مجال التدريب والاستشارات والعمل المالي.

وأوضح أن دراسته وعمله في المجال المحاسبي كان له أكبر الأثر في تكوين وتطوير تلك الرؤية، لافتاً أن المساهمة في تأسيس شركتين قبل جرافتي كان له بالغ الأثر في تكوين الخبرة الكافية لدي لتأسيس شركة جرافتي.

وبيّن أن بيئة العمل في الكويت ممتعة للغاية، حيث ان البزنس في الكويت يمثل إضافة حقيقية للعاملين فيها، كما أن التحديات كانت كبيرة أيضاً، فالمنافسة في سوق التدريب والاستشارات كبيرة وكان علينا البحث عن تقديم قيمة مضافة كبيرة قوامها الأسعار المناسبة والجودة العالية، مؤكدا ان التعاون الاسري خصوصا عندما يكون في مجال العمل ينعكس ايجابا على تحقيق الاهداف الموضوعة وتحقيق النجاح.

وزاد أن الخبرة ركيزة أساسية في تحقيق النجاح والإنجاز، فالخبرات المتراكمة تمكن أصحابها من تحقيق الإبداع في مجال العمل.

ووجّه زيدان نصيحته للشباب بأن يكون لديه رضا وقناعة عما يقدمه في حياته وأن يجتهد بقدر الإمكان، فالرضا والسعي في العمل هما أساس النجاح والإبداع.

