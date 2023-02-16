تمكين الشباب يحقق نهضة مجتمعية شاملة

الخميس Al wanees

لا شك أن التحديات التي تواجه العالم العربي الناجمة عن التطورات الطارئة محليًّا ودوليًّا، وبروز ظواهر جديدة خلقت وضعًا جديدًا أصبحت الحاجة معه ماسة لمواكبته، بما صاحبه من متغيرات، وهذه التحدياتٌ ألقت بظلالها الكثيفة وعبئها الأكبر على الشباب العربي، ولا سيما أنهم يمثلون النسبة العظمى في البلاد العربية.

مجتمعاتنا العربية هي مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب إلى إجمالي عدد سكانها لتصل إلى الثلث أو النصف في بعض الدول، بما يفوق الكثير من حالات غالبية دول العالم الأخرى، خاصة الدول المتقدمة التي تعاني غالبيتها الساحقة من ظاهرة عكسية تمامًا هي الارتفاع المتواصل في نسبة المسنين إلى إجمالي السكان، مقابل تدن مستمر في نسبة الشباب.

ومن الجانب الآخر فمجتمعاتنا العربية تواجه العديد من التحديات ويسهم في تلك التحديات إما بوصفهم أداة أو فاعلًا أو مفعولًا كما في ظاهرة الإرهاب الدولي الذي دخل حياتنا اليومية أو أصبح سمة الحياة في بعض دول المنطقة العربية، فقد استهدف الإرهاب الشباب العربي عبر الاستقطاب والتجنيد؛ لاستخدامهم أداة لتحقيق أهدافه التخريبية ولتدمير مستقبل هذا المورد البشري المهم،.

وفي هذا السياق تنقسم الدراسة إلى قسمين: القسم الأول، يناقش التحديات الكامنة في واقعنا العربي وتهديد الشباب ذاته.

فالكاتبة تحذر من مجموعة تحديات تواجه عالمنا العربي الناجم بعضها عن تطورات جديدة طارئة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، من متغيرات وتحديات يمس كيان الأمة العربية بالصميم وبعضها الآخر يحمل أبعادًا عدة لا تمس مستقبل المنطقة العربية وإنما وجودها وبقاءها بالأساس.

فبالنسبة للتحديات المرتبطة بالشباب العربي ذاته، فهي تحديات تتعلق بهوية الشباب العربي ووضعه الديموغرافي والتباينات بين فئة الشباب، وبمعنى آخر يعاني الشباب بالوطن العربي من عدد من التحديات التي تتعلق بهم أنفسهم مثل: زيادة أعدادهم في ظل عدم تمتعهم بالمقومات التي تؤهلهم لسوق العمل، وافتقادهم للخبرات العلمية المطلوبة.

فيعاني عالمنا العربي من صراع الأجيال المتجسد في حالة من الصدام بين أبناء المجتمع الواحد حول القيم والأفكار والأهداف التي يقر بها المجتمع أو يسعى لتحقيقها في لحظة ما، مما دفع الشباب إلى تشكيل ثقافتهم الفرعية الخاصة بهم بوصفه ذلك حلًّا للمشكلات الناجمة من الاختلافات والفجوة بين الطموح والمساحة المتاحة لديهم من قبل الأجيال الأكبر سنًّا. هذا بالإضافة إلى اختلاف شرائح الشباب العربي فعلى سبيل المثال خلق الاختلافات بين منظومة التعليم الوطني أو الحكومي ومنظومة التعليم الأجنبي ومنظومة التعليم الديني شرائح مختلفة، لها ثقافتها الخاصة، فهناك من يتمسك بالقيم الجامدة والمتطرفة في بعض الأحيان، وهناك من يُعلي من القيم الغربية والتمدن والحداثة والتمسك باللغات الأجنبية مقابل العربية، وهناك من يفتقد لمتطلبات سوق العمل بسب عدم ملاءمة المنظومة التعليمية لمتطلبات العمل.

كما شكل الاستقرار السياسي منظومة قيمية مختلفة بكل دولة عن الأخرى، فظهر ما يُسمى (الجيل المفقود)، مثل الشباب الذين وقعوا تحت طائلة النزاعات المسلحة والصراعات الطائفية والعرقية، ووقعوا فريسة للتنظيمات الإرهابية مثل وضع الشباب في (سورية، العراق، ليبيا، الصومال، اليمن، وفلسطين) خاصة في ظل زيادة أعداد اللاجئين والنازحين بتلك الدول.

واذا نظرنا إلى السياق الاجتماعي الذي يتواجد فيه الشباب يمكن القول: إن الشباب في الدول العربية الأفقر والتي تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية، والتي تغفل دورهم، إذ لا يتم تدريب الشباب وتأهيلهم لتولي المسؤولية أي للعب دور اجتماعي مسؤول فيتبارى الشباب فيها في الحرب والقتال ويقعون فريسة الصراع على الثروة والنفوذ دون لعب دور حقيقي، وإنما يلجؤون للعنف.

هذا ويواصل الشباب العربي جملة من التحديات المرتبطة بوقوعهم في المنطقة العربية، منها التشريعي والقانوني، ومنها السياسي المرتبط بالقيادة السياسية العربية، والضعف الذي يعتري مؤسسات المشاركة السياسية، وكذلك تراجع دور الدولة القومية والتغير في بيئة المجتمع الدولي من المنظور السياسي، ومنه أيضًا ما أفرزه الواقع الاقتصادي من بطالة وعمالة للأطفال، إلا أن ذلك ليس بفعل السياق الاقتصادي الداخلي أو الإقليمي في المنطقة العربية؛ لأن منها الناتج عن التغيرات الاقتصادية الخارجية وما أفرزته من فجوات اقتصادية واجتماعية مصاحبة.

أما عن هجرة الشباب العربي فتشهد المنطقة العربية اليوم حركة هجرة على ثلاثة أنماط هي (هجرة العمال النظامية وغير النظامية، والهجرة العشرية، والهجرة المختلطة وهي النوع الأخطر)، فمثلًا العمالة النظامية هي محور قوة لما ينتج عنها من تحويلات للعملات الصعبة، وهو ما يصب في مسيرة التنمية، لكن الأمر الأصعب مرتبط بنزيف العقول، أي هجرة العقول المميزة خارج أوطانها وانفصالها تمامًا وانقطاع علاقاتها بأوطانها، وتزداد المشكلة مع الشباب الذي ولد وتربى خارج الوطن، فتجهل هذه الفئة تاريخ المنطقة والموروثات الثقافية إضافة إلى اللغة العربية، مما يمثل فرصة مهدرة أمام الدول العربية التي تحتاج إلى إعادة النظر والاعتبار.

أما القسم الثاني من الدراسة: فتتحدث الكاتبة فيه عن البدائل المتاحة لتمكين الشباب العربي، فبعد استعراض واقع الشباب العربي وما يقابله من تحديات وما تحمله من خطورة على واقع الشباب ومستقبلهم، بل وعلى المنطقة ككل يظهر السؤال حول المخرج وسبل المواجهة أو تقليل كلفة وتبعات هذه المخاطر المرتبطة بالتحديات التي تواجه الشباب العربي مصدر الإنتاج ، كذلك البحث في كيفية تحويل هذه التحديات إلى منفعة وفرص يمكن استثمارها وتنميتها وتحويل الشباب إلى مصدر قوة وليست قوة حرجة تهدد استقرار المجتمعات العربية بل وبناءها.

فمن واقع تحليل واقع الشباب العربي يمكن القول: إن على صناع القرار العرب أن يعوا أن الشباب ليسوا كتلة متجانسة لها احتياجات، فهذا النوع الضخم داخل الدولة الواحدة وداخل الإقليم وداخل الجماعة الدولية_ قضاياه يجب ألا تُجمع ولا يُنظر لها باعتبارها فئة واحدة، استنادًا على (المنطقة الجغرافية أو الفئة العمرية أو الجنس أو أي متغيرات أخرى)؛ ذلك لأن الاقتراب الأفضل هو تفهم اختلاف احتياجات الشرائح المختلفة من الشباب، وأولويات كل شريحة واهتماماتها، وتبنِّي برامج معضلة تلبي احتياجات كل شريحة على حدة، وتوجه مباشرة إلى هؤلاء الشباب.

ثم تضيف الكاتبة: إن نظرية التنمية أو الدولة التنموية التي تسعى المنطقة العربية للوصول إليها تقوم على تعظيم الموارد والأصول ومضاعفاتها وتحقيق التوظيف الأمثل للطاقات البشرية بما يكفل القدرة على الوفاء باحتياج المواطنين في الدولة، ومن هذا المنطق يمثل الشباب العربي موردًا بشريًّا علينا جميعًا الاقتناع وإدراك هذه الحقيقة، فالبروز أو القوة الشبابية ليست كارثة تهدد بقاء المنطقة العربية واستمرارها، وإنما هي مصدر قوة؛ لذلك فإن من المهم استثمار الشباب وتطويره لخدمة المجتمعات العربية ليشارك في ركب التنمية، فالأمر متعلق برؤية وقناعة وحماسة القيادات السياسية للشباب العربي، مما يتوجب تصحيح المفهوم الخطأ والنظرة القاصرة لبعض القيادات العربية.

