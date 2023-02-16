الهلال: آلية اتخاذ القرار حجر الزاوية في استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الخميس Al wanees

ضمن برامج التعاون وتبادل الخبرات التي تنظمها شركة ريجيس للاستشارات والتدريب مع عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية الخليجية الفاعلة بهدف تعزيز مبادئ ريادة الأعمال وتطوير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تستضيف مملكة البحرين الشقيقة الأكاديمي المعتمد من الجمعية الأميركية لمستشاري الاعمال الصغيرة المعتمدين AASBC د. هلال الهلال لتقديم ورشة تدريبية خاصة الاثنين المقبل الموافق 20 فبراير 2023 حيث ينظمها صرح الميثاق الوطني في مقره بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم البحرينية بعنوان «آلية اتخاذ القرار بناء على دائرة المعلومات».

وأردف الهلال في تصريح صحافي ان القرار يشكل حجر الزاوية في استدامة المشاريع والأعمال أيا كان حجمها، كما انه جوهر العملية الإدارية وخلاصة العمل الإداري والوظيفة الإدارية بشكل عام، موضحاً أبرز المحاور التي سيتم تسليط الضوء عليها في الدورة التدريبية ومنها العناصر الأساسية التي تعتمد عليها عملية اتخاذ القرار، وخطوات اتخاذ القرار والعوائق الداخلية والخارجية في آلية اتخاذ القرار بالاضافة الى دور التحول الرقمي في تحسين كفاءة عملية اتخاذ القرارات في المشروعات والتي تجلت بشكل واضح في فترة جائحة كورونا بسبب الاغلاق والتوجه نحو الرقمنة في الإدارة للمشاريع والخدمات، لافتاً الى تقديمه للعديد من الاستشارات و البرامج والدورات التدريبية المتخصصة عبر الأونلاين لمشاركين من الكويت والخليج ومختلف دول العالم في فترة الجائحة لتنمية المشاريع بالاستناد الى التكنولوجيا الرقمية والتي سجل من خلالها قفزة نوعية يعتز بها كثيراً، وكان من أهمها دورة في فن التسويق الالكتروني ضمن برنامج التميز لمركز تكوين في الكويت عام 2021 وهو مركز ثقافي متعدد الأذرع مقره الكويت يصنف كأحد محركات القوى الناعمة في الوطن العربي ويحاول من خلال السؤال والكلمة والفكرة المساهمة في تحقيق تحول ثقافي مجتمعي نحو قيم الحرية، التعددية، قبول الآخر، والحقوق الأساسية للجميع، بالإضافة الى دورات في ريادة الاعمال والتسويق الرقمي للجمعية الكويتية للدسليكسيا وشركة الحمرا فضلا عن مشاركته في عدد من الورش التفاعلية والمؤتمرات عبر الاتصال المرئي الرقمي في الرياض، جدة ومكة.

واختتم الدكتور هلال الهلال بالكشف عن توجهه في شهر مارس القادم الى الرياض في المملكة العربية السعودية لتقديم دورتين تدريبيتين وعدد من الاستشارات لمبادرين وأصحاب مشاريع، كما سيستقبل أصحاب المشاريع ومقدمي الخدمات الذين تم تدريبهم ليتابع تطورهم ويقدم لهم استشارات مجانية.

