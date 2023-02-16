«طيور الدار» تكريماً للشهداء في «جابر الثقافي»

الخميس Al wanees

اعرب المدير العام مكتب الشهيد صلاح العوفان عن امتنانه لحضور وزير شؤون الديوان الاميري رئيس مجلس الامناء الشيخ محمد العبدالله لحفل واوبريت «طيور الدار» الذي اقامه مكتب الشهيد

تكريما للشهداء وأيضا ضمن احتفالاته بالاعياد الوطنية وشارك في الحضور عدد من قياديي الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وتخلل الفعالية معرض صور والاوبريت الذي تضمن عدداً كبيراً من الاغاني الوطنية القديمة بتوزيع جديد، اضافة الى الاغاني الحديثة حيث لاقى الاداء الاوبرالي للاوركسترا اعجاب الحاضرين الذين تفاعلوا مع المقطوعات الموسيقية التي اثارت روح الحماسة والوطنية في نفوسهم.

وقال العوفان في تصريح صحافي: ان العمل الاوبرالي «طيور الدار» يعتبر الفعالية الثالثة ضمن الاحتفالات، حيث تقدم الاوركسترا مع موسيقيين عالميين من هولندا وبلجيكا والمانيا حفلا يليق بالكويت واعيادها الوطنية ولتخليد شهدائها الابرار.

وقال ان هذه الاحتفالية تعتبر الأولى من نوعها في الكويت عبر العزف المباشر لعمل اوكسترالي عن الكويت وعن شهدائها، لافتاً الى أن العمل من كلمات فايق عبدالجليل وألحان عبدالله الراشد، رحمهما الله، اضافة الى اغان وطنية قديمة أعيدت صياغتها بطريقة حديثة وموسيقى عالمية اوكسترالية.

وأفاد العوفان بأن احتفالات المكتب وفعالياته ستستمر عبر مسابقة التصوير التي تنقسم الى قسمين للمحترفين والهواة بكاميرا الهواتف منوها بمعرض الصور الضوئية في مركز الشيخ جابر الثقافي والذي يمثل الفعاليات التي نظمها المكتب.

