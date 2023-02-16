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الخميس Al wanees

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طرح أغنية «علّو السما» لـ محمد فؤاد في «المطاريد»


يعود النجم محمد فؤاد إلى السينما، من خلال أغنية علّو السما للفيلم الرومانسي الكوميدي «المطاريد» الذي يُعرض حالياً بجميع دور العرض المصرية والخليجية، وقد طرحت الأغنية شركات إنتاج الفيلم جي كرييشنز، سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية، نيو سينشري، فيلم سكوير وأوسكار. والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي.
بصوته الدافئ القريب إلى قلوب الكثير من المصريين، وبكلمات حماسية تناسب أجواء اللعبة الأكثر شعبية في العالم كرة القدم، يعود النجم محمد فؤاد إلى السينما بعد غياب مع آخر فيلم له «غاوي حب» (2005).


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