كولو مواني.. الساحر الفرنسي الجديد في ألمانيا

الخميس Al wanees

بعد إهداره فرصة ذهبية كانت ستمنح بلاده لقب المونديال مرة ثانية توالياً أصبح راندال كولو مواني الساحر الفرنسي الجديد في الدوري الألماني، ويستمر عداد تسجيله مع آينتراخت فرانكفورت منذ عودته من النهائيات.

ومنذ مطلع الموسم، يحمل راندال كولو مواني فريقه آينتراخت فرانكفورت، المنافس على المراكز المتقدمة في الدوري، والمتأهل إلى ربع نهائي الكأس المحلية وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي.

وبعد وصوله بعقد حر من نانت في صيف 2022، ينافس اللاعب البالغ 24 عاماً على صدارة ترتيب الهدافين، ويتصدر قائمة المسجلين والممررين برصيد يوازي تقريباً ما حققه النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي. ومع 19 نقطة (10 تمريرات حاسمة و9 أهداف)، يتقدّم كولو مواني نجم بايرن الصاعد جمال موسيالا ونيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن) بثلاث نقاط.

وقال اللاعب الفارع الطول (1.87 م) بعد انتزاعه نقطة التعادل من بايرن ميونيخ المهيمن على لقب الدوري، في يناير الماضي «عملت كثيرا وأواصل العمل في التمارين وهذا واضح في أرض الملعب. زملائي يساعدونني بما يكفي، ولا يمكنني القول إني أعمل بمفردي. هذا عمل جماعي».

ورغم تركيزه على العمل الجماعي، إلا أن الأنظار تتركّز عليه، خصوصاً بعد دخوله في نهائي كأس العالم في قطر ضد الأرجنتين وإهداره فرصتين أمام فريق النجم ليونيل ميسي الذي توّج بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3. في فالدشتاديون، بات من اللاعبين المحبوبين لجماهير فرانكفورت، على غرار مواطنه فرانك ريبيري النجم السابق لبايرن ميونيخ.

يُثري «البوندسليغا»

وبموازاة تألقه في الملعب، بدأ يحصد الألقاب، فشبهته «سبورت بيلد» باللاعب الثمين «كوهلي مواني» القادر على جلب المال للنادي، فيما اعتبره آخرون بانه «غولو مواني» نسبة إلى عدد الأهداف التي بدأ بتسجيلها. بعدما التصق به لقب «مهدر المبارزة الحاسمة في نهائي كأس العالم» أمام الحارس إيميليانو مارتينيز، لم يهدر كولو مواني الوقت كثيراً.

وفي خمس مباريات عام 2023، سجل ستة من الأهداف السبعة الأخيرة لفرانكفورت، بينها ثنائيتان توالياً، وكان ضالعاً في ثمانية من أهداف فرانكفورت الـ12. وخطف فريقه التعادل من بايرن وفاز على لايبزيغ برباعية. وقال بطل العالم 1990 لوتار ماتيوس الذي يعمل محللاً للناقل الرسمي «سكاي»: «يستمتع باللعب، يثق بنفسه، سريع. يُثري البوندسليغا، واعتقد أنها أفضل ضربة حظ في الدوري هذا الموسم».

وعلّق كولو مواني على إشادة الحامل السابق للكرة الذهبية «هذا يسعدني، يشجعني ويعطيني الدافع لمتابعة العمل». ولا شك بأن أعين الأندية الكبرى ستتركّز أكثر على الفرنسي بحال استمراره بالتسجيل والتمرير الحاسم، لكن فرانكفورت لا يبدو انه سيتخلّى عنه بسهولة. وقال رئيس مجلس الرقابة في النادي فيليب هولتسر ليومية «فرانكفورتر روندسشاو»: «لكن دوماً هناك سعر لا يمكن رفضه». ويركّز اللاعب أنه مرتاح في المدينة «لست هنا منذ فترة بعيدة، ولديّ عقد طويل. هناك استحقاقات يجب أن نسعى اليها»، مضيفاً في نهاية يناير الماضي «أنا فخور جداً بالتواجد هنا».

