مواني عن فرصة المونديال: كان عليّ التسديد بشكل أفضل

الخميس Al wanees

راهن آينتراخت فرانكفورت على كولو مواني بعد رحيل هدافه أندريه سيلفا إلى لايبزيغ في يوليو 2021، رغم منافسة الفريق في بطولتين كبيرتين مثل الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، فإن وصول مواني هذا الصيف كان خارج التوقعات للنادي وللاعب أيضا، وجاء مقابل 16 مليون يورو، وبعد بضعة أشهر، بات اللاعب أحد النجوم المتألقين على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى.

المهاجم الذي نشأ في بوندي، نفس المدينة التي نشأ فيها النجم الفرنسي كيليان مبابي، هو خامس لاعب يسجل أكبر عدد من الأهداف في البوندسليغا (9)، وأول من صنع الأهداف والأول في التمريرات الحاسمة (10)، متقدما على نجوم كبار مثل دومينيك سوبوسلاي وجمال موسيالا، وأظهر الفرنسي أنه أكثر من مجرد رأس حربة، بعد أن نجح في تسجيل 12 هدفا وتقديم 13 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

وساعدته كأس العالم على تطوير شخصيته والنضج، هذا ما أكده أوليفر غلاسنر، مدرب فرانكفورت، رغم فرصته التي أضاعها وكانت كفيلة ربما بكسب منتخب فرنسا للقب، وذلك خلال مواجهة الأرجنتين في اللقاء الختامي، وجاءت من حالة انفراد نجح إيميليانو مارتنيز حارس كتيبة «التانغو» في إبعادها. وعنها قال المهاجم الفرنسي، إنه لا يزال يتحسر على تضييعه الفرصة التي كانت سانحة لقلب نتيجة المبارة النهائية في مونديال قطر 2022.

وأضاف اللاعب البالغ 24 عاما في تصريح لقناة «بي إن سبورتس»: «ما زلت أشاهدها، حفظت المشهد عن ظهر قلب، لا تزال تلك الصور تراود ذهني. أقول لنفسي دائما مواني، كان عليك أن تسدد بشكل أفضل، حاولت التسديد تجاه القائم القريب لكن حارس المرمى تصدى بشكل جيد للغاية. بينما كانت هناك خيارات أخرى».

وتابع: «كان بإمكاني أن أرواغه بشكل ما، أو أسدد باتجاه كيليان مبابي جهة اليسار، لكنني في الواقع لم أره. عندما تتابع اللقطات بعد نهاية اللقاء تكتشف الخيارات الأخرى. لكن فات الأوان، هناك حسرة وستبقى هنا مدى الحياة».

