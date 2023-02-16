زلزال القرن يهز مستقبل تركيا وسورية.. 7 ملايين طفل متضرر

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أنقرة – دمشق – الوكالات: ارتفع عدد القتلى في أنحاء تركيا وسورية في أعقاب الزلزال الكارثي إلى 41259 على الأقل، وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى 35418، الثلاثاء. بينما ارتفع عدد القتلى في سورية إلى 5841. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» نقلاً عن وحدة تنسيق المساعدة أن حصيلة القتلى في سورية تشمل 4427 ضحية تم الإبلاغ عنها في الأجزاء التي يسيطر عليها المتمردون في شمال وغرب سورية يوم الثلاثاء. وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، فإن حصيلة القتلى في سورية تشمل أيضاً 1414 حالة وفاة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وهذه الكارثة هي الأكثر فتكا في تركيا منذ تأسيس البلاد قبل 100عام حين أسفر زلزال إرزنجان الهائل في عام 1939 عن مقتل حوالي 33000 شخص.واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الزلزال هو «أكبر كارثة طبيعية خلال قرن» تضرب بلداً واقعاً ضمن منطقتها الأوروبية. وذكّر بأن نحو 26 مليون شخص «يحتاجون إلى مساعدة إنسانية» في تركيا وسورية.

وفي هذا السياق أعلنت الأمم المتحدة أن سبعة ملايين طفل في سورية وتركيا تأثروا بفعل الزلزال. وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» جيمس إلدر للصحافيين في جنيف «في تركيا، كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربتها الزلازل 4.6 مليون طفل. وفي سورية، تأثّر 2.5 مليون طفل».

ووسط الأنقاض يواجه مئات آلاف المشرّدين الجوع والبرد في تركيا وسورية حيث تحاول السلطات تخفيف آثار الكارثة الإنسانية بعد أكثر من أسبوع على الزلزال المدمّر الذي تتجاوز حصيلة ضحاياه 35 ألف قتيل. فيما أصبحت فرص العثور على ناجين شبه معدومة والأولوية الآن هي لمساعدة مئات آلاف الأشخاص الذين دُمّرت منازلهم جراء الهزّة. وبحسب الحكومة التركية، فقد تمّ إيواء نحو 1.2 مليون شخص في مسكان للطلاب ونُصبت أكثر من 203 آلاف خيمة وأُجلي 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة. وفي مدينة أنطاكية التاريخية، بدأ تنظيم جهود الإغاثة بعدما توقّفت لثلاثة أو أربعة أيام بعد الزلزال حسب ما أفاد صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية. وأقيمت مراحيض بحد أدنى من دون مياه، كما رمّمت شبكة الهاتف في العديد من الأحياء وكان بالإمكان ملاحظة انتشار كثيف للشرطة والجيش لمنع أعمال النهب، بعد السرقات التي سجلت نهاية الأسبوع الماضي.

غير أن العديد من سكان أنطاكية برروا أعمال السرقة في السوبرماركات في الأيام الأولى بعد الزلزال بالحاجة الملحة التي واجهها كثر إذ كانوا محرومين من الماء والكهرباء والمال في غياب الدعم من السلطات. ويُضاف إلى الحرمان المادي الحاد، الإرهاق النفسي الذي يشعر به الأطفال خصوصاً. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن 574 طفلاً أُخرجوا من مبانٍ منهارة، وجدوا أنفسهم بدون أهل.

