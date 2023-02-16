وزير الخارجية الأردني زار سورية «لإظهار التضامن»

عربيات ودوليات

وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دمشق أمس في أول زيارة رفيعة المستوى من نوعها منذ 2011 وقبل ان يتوجه في وقت لاحق إلى تركيا لإظهار «التضامن» بعد الزلزال. وقال مصدر أردني: إن الصفدي الذي التقى الرئيس السوري بشار الأسد يناقش خلال الزيارة الاحتياجات الإنسانية وكيف يمكن للأردن، الذي يستضيف عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، المساعدة في عمليات الإغاثة الجارية. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أجرى الثلاثاء 7 فبراير، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأسد، قدم فيه التعازي بضحايا الزلزال، معرباً عن تضامن ووقوف الأردن قيادةً وشعباً إلى جانب سورية في هذه الكارثة، وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واستعداده لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة.