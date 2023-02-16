إنقاذ سيدة ظلت 222 ساعة تحت الأنقاض

عربيات ودوليات

كهرمان مرعش – الوكالات: تمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، أمس من انتشال سيدة تبلغ من العمر 42 عاما من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش، بعد مرور 222 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد. ورصدت فرق البحث والإنقاذ القادمة من بورصة، صوتا من تحت أنقاض أحد المباني في حي «خير الله» بقضاء «أونإيكي شباط»، في الولاية. ونجحت الفرق من إنقاذ مليكة إمام أوغلو، رغم مرور 222 ساعة على مكوثها تحت الأنقاض، وفقما ذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء. ولا تزال فرق الإنقاذ من عدة دول، إلى جانب المسعفين الأتراك، تحاول استخرج أحياء من بين حطام المباني المهدمة في تركيا.