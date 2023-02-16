سورية.. «داعش» يعدم 12 مختطفاً ومصير مجهول لـ 63 آخرين

عربيات ودوليات

لندن – الوكالات: أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أمس، أن تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري أعدم 12 مختطفا، فيما لا يزال مصير 63 آخرين مجهولا، في بادية تدمر. وقال المرصد، الذي يعتبر الواجهة الإعلامية لجماعة «الإخوان المسلمين» وينشط من لندن، إن هؤلاء «جرى اختطافهم أثناء جمع الكمأة في بادية تدمر ضمن بادية حمص الشرقية.. ومضى على اختطافهم نحو 5 أيام». وأوضح أن «داعش» أعدم «12 شخصا بينهم امرأة، وعنصر من قوات النظام، بينما لا يزال مصير نحو 63 مجهولا، عقب اختطافهم». وأضاف المرصد أن المختطفين «بينهم نساء وغالبيتهم العظمى من عمال جمع الكمأة، إذ كانوا يقومون بعمليات الجمع والبحث». ولفت إلى أن «ذلك يأتي في ظل استغلال خلايا التنظيم انشغال المجتمع الدولي والعالم بكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا».