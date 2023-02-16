نداء أممي لجمع 400 مليون دولار من أجل سورية

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أطلقت الأمم المتحدة نداءً طارئاً لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية على مدى ثلاثة أشهر.

وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة «أُعلن أن المنظمة الدولية أطلقت نداءً إنسانياً لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سورية. ستغطّي المساعدات فترة ثلاثة أشهر» لافتاً إلى أن المنظمة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا ودعا غوتيريش كل الدول الأعضاء إلى «تمويل كامل ومن دون تأخير» لهذه الجهود من أجل تأمين «مساعدة إنسانية يحتاج إليها نحو خمسة ملايين سوري، تشمل المأوى والرعاية الطبية والغذاء». وقال غوتيريش إن «الحاجات هائلة» و«نحن ندرك جميعنا أن المساعدات المنقذة للحياة لا تصل بالسرعة والحجم اللازمين». وتابع «بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، يعاني ملايين الأشخاص في كل أنحاء المنطقة من أجل البقاء على قيد الحياة، من دون مأوى وفي ظل درجات حرارة متجمدة» وأضاف غوتيريش «يجب ألا تتفاقم المعاناة الإنسانية التي سببتها هذه الكارثة الطبيعية بالحواجز التي وضعها أشخاص» مكرّرا دعوته إلى السماح للمساعدات بأن تنقل «عبر كل الطرق من دون أي قيود». وكان غوتيريش أعلن الإثنين أنّ الرئيس السوري بشّار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سورية الذي لا يخضع لسيطرة قواته وذلك من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضرّرين من الزلزال.

في غضون ذلك دخلت أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سورية.وتتألف قافلة المساعدات من 11 شاحنة مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة، التي أفادت أن المساعدات تشمل مستلزمات إيواء وبطانيات وسجاد.

وقال ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في سورية كين كروسلي في إيجاز صحافي عبر تطبيق زوم في جنيف إنّ «بعثة من وكالات متعدّدة توجهت هذا الصباح من الجانب التركي»، موضحاً أنها «مهمة تقييم إلى حدّ كبير». ووجهت منظمات إغاثية محلية وناشطون معارضون انتقادات إلى الأمم المتحدة لتأخرها في إرسال قوافل مساعدات إغاثية وإنسانية استجابة للزلزال الى مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة دمشق.

