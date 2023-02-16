الجيش الأميركي: نقف مع الخليج ضد أي تهديد

عربيات ودوليات

أبوظبي – الوكالات: قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الميجور جون مور، إن الولايات المتحدة تقف مع دول الخليج ضد أي تهديد لأراضيها أو شعوبها، معتبراً في الوقت ذاته أن إيران أكبر تهديد للأمن والاستقرار بالمنطقة. وأضاف مور، في تصريحات لموقع «العين الإخبارية» الإماراتي، أن «الولايات المتحدة تظل ملتزمة تجاه شركائها في المنطقة، حيث إن مثل هذه الشراكة تظل ذات أهمية قصوى للأمن والاستقرار الإقليميين».

وتابع: «في السنوات الماضية، كان الالتزام الأميركي بالمنطقة يقاس بعدد الجنود على الأرض، ولكن الزمن تغير واستمرت القيادة المركزية الأميركية في الوقوف جنباً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا لهزيمة وردع السلوكيات الخبيثة وجميع التهديدات الحاسمة».

وشدد المسؤول العسكري الأميركي على أن القيادة المركزية ستظل ملتزمة بشراكاتها الإقليمية وهدفها تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

وحول أخطر التهديدات التي تواجه الشرق الأوسط، أكد مور أن إيران تعتبر أكبر تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأوضح أن طهران تزود وكلاءها في المنطقة بالأسلحة، وتوجههم للانخراط في أعمال إرهابية لتقويض الحكومات المحلية.

وقال: «نراقب باستمرار تيارات التهديد في المنطقة، ونبقى على اتصال دائم مع شركائنا، ومن ضمن ذلك القوات المسلحة السعودية، وعند اقتضاء الحاجة فلن نتردد في اتخاذ إجراءات للدفاع عن قواتنا أو شركائنا في المنطقة».

وفي السياق نفسه، أكد مور عمق ومتانة الشراكة الدفاعية طويلة الأمد بين القيادة المركزية الأميركية والقوات المسلحة الإماراتية، مشدداً على وقوف الولايات المتحدة مع أبوظبي ضد أي تهديدات. ويغطي نطاق القيادة المركزية الأميركية CENTCOM المنطقة المركزية من الكرة الأرضية الواقعة بين قيادات أوروبا وأفريقيا والهند والمحيط الهادئ، ويشمل 21 دولة في الشرق الأوسط، على أكثر من 4 ملايين ميل مربع، وتمتد من شمال شرق أفريقيا عبر الشرق الأوسط إلى وسط وجنوب آسيا.

وتملك الولايات المتحدة العدد الأكبر من القواعد العسكرية الأجنبية في الخليج، حيث تضم الكويت أكبر عدد من الجنود الأميركيين، وتستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أميركية بالخارج وهي قاعدة «العديد»، فيما يتمركز الأسطول الخامس في البحرين، وتقع في الإمارات قاعدة عسكرية أميركية.

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة «نيوزويك»، في العام 2018، فإن عدد الجنود الأميركيين والمدنيين العاملين لمصلحة الدفاع الأميركية في الكويت: 16592، والإمارات: 4240، والبحرين: 9335، والسعودية: 850، وسلطنة عُمان: 32، فيما أعلنت قطر سابقاً أنها تستضيف أكثر من 10 آلاف جندي أميركي.

