«أزمة بصل» دولية.. ومصر قد تنقذ موائد العالم

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أزمة بصل تشعل مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع. من عروس تحمل باقة من البصل بدلا من الورد، إلى «البصل يساوي دولارا»، وغيرها العديد من حالات التفاعل، التي أطلقها خلل في موسم البصل بدول الإنتاج الأساسية مثل الفلبين وباكستان، وامتدت إلى دول أخرى مثل لبنان وسورية وليبيا.

وأخذت أزمة البصل الطابع العالمي جراء انخفاض إنتاج البصل في أبرز دولتين مصدرتين له حول العالم، الهند وباكستان، بسبب سيول وفيضانات ألحقت أضرارا كبيرة بمواسم البصل، فانخفض الإنتاج وسط ارتفاع الطلب، ما أدى الى ارتفاع سعره عالميا.

وبدأت القصة من الفلبين وباكستان، ففي الفلبين، الحال مثل الكثير من بلدان العالم، قفزت تكلفة الغذاء والوقود والأسمدة منذ الحرب في أوكرانيا وفق تقرير سابق لوكالة بلومبرغ.

وتلقي الحكومة الفلبينية والمشرعون باللوم على التجار في تخزين المواد الغذائية لخلق نقص مصطنع يسمح لهم برفع الأسعار وعند مناقشة أزمة البصل في يناير، قالت السلطات إن هناك تلاعبا في الأسعار. وباع المزارعون في الفلبين محاصيلهم بخصم 60 إلى 80% عن السنوات السابقة للتجار الذين لديهم مرافق تخزين مبردة ولايستطيع العديد من المزارعين في البلاد الوصول إلى هذه المستودعات التي يمكن أن تطيل بشكل كبير عمر المنتجات الزراعية.

ونتيجة لتقلص قائمة موردي البصل المحتملين بحلول مارس وأبريل لتقتصر على عدد قليل من البلدان. قد تكون مصر أحد اللاعبين الرئيسيين في ربيع عام 2023، حيث سيحصد المزارعون البصل من محصول جديد في ذلك الوقت. ومع ذلك هناك نوعان من العوائق عندما يتعلق الأمر بالبصل المصري. فمن جهة، يشير الموقع المتخصص بالزراعة إلى أن محصول الربيع من البصل المصري لا يناسب جميع فئات المشترين، حيث يكون البصل خلال هذه الفترة غير ناضج ولايحتوي على قشر كاف. وكذلك سيزداد الطلب على البصل المصري في أوكرانيا وفي جميع أنحاء أوروبا بسبب فشل محصول البصل وهذا يعني أنه قد لا يتوفر بصل مصري يكفي جميع المستوردين.

وأمام هذا الواقع تفاعلت الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي مع ارتفاع أسعار البصل وضجت الوسائل الإعلامية في لبنان بخبر ارتفاع سعر كيلوغرام البصل إلى 70 ألف ليرة، إلى حد عنونت صحيفة لبنانية على الصفحة الأولى «الدولار يساوي الليرة بقشرة بصلة»، وذلك بعد تدهور سعر صرف الليرة في السوق الموازية حيث وصل إلى نحو 70 ألف ليرة أيضا. وأشار رئيس جمعية المزارعين في لبنان أنطوان حويك في حديث لموقع قناة «الحرة» إلى أن «لبنان يستورد البصل بشكل أساسي من مصر، لكن (بسبب أزمة البصل في بلدان أخرى) تمكنوا من إعادة بيع المحصول المستورد بسعر أعلى إلى ليبيا»، وتابع أنها «المرة الأولى التي نعاني من أزمة بصل، فبعد إعادة التصدير اعتمدت السوق على المخزون المحلي واستفادوا من السعر أن العرض قليل. ووصل سعر البصل في سورية إلى دولارين، فهناك أزمة إنتاج بصل».

