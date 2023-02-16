«غابرييل» يُغرق نيوزيلندا

عربيات ودوليات

أعلنت السلطات النيوزيلندية أمس أنّ الإعصار العنيف «غابرييل» الذي يجتاح البلاد خلّف أربعة قتلى على الأقلّ، وأعلنت حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدّة أسبوع، مشيرة إلى أنّ «الدمار واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد». وتسبّب الإعصار بهبوب رياح عاتية بلغت سرعتها 140 كلم/ساعة، كما أدّى لهطول كميات كبيرة من الأمطار وصلت إلى 20 سم خلال 24 ساعة، في حين بلغ ارتفاع موج البحر 11 متراً. وباشرت السلطات أمس تقييم حجم الأضرار في المدن والبلدات التي باتت معزولة بسبب الإعصار بعدما جرفت مياه الفيضانات الطرقات وقطعت شبكات الاتصالات. وقال وزير إدارة الحالات الطارئة إنّ الإعصار شرّد حوالي 10500 شخص وحرم أكثر من 140 ألف شخص آخر من الكهرباء، مشيراً إلى أنّ التيار يعود تدريجياً إلى المساكن المحرومة منه. وإذ أكّد ماكانولتي أنّ الإعصار تسبّب «بكارثة كبيرة»، حذّر من أنّ «الطريق طويل» والأمر سيستغرق «أسابيع عديدة» حتى تتعافى المناطق المتضرّرة.

