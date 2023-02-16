واشنطن تقر: الأجسام الطائرة ليست مناطيد تجسس صينية

عربيات ودوليات

واشنطن - طوكيو – الوكالات: سعى البيت الأبيض لاحتواء أزمة دبلوماسية متفاقمة مع بكين بإعلانه أنّ المؤشّرات الأولية تدلّ على أنّ الأجسام الطائرة غير المحدّدة الثلاثة التي أسقطتها مقاتلات أميركية ليست متّصلة ببرنامج صيني للتجسّس بوساطة مناطيد.

ويسود القلق في الولايات المتّحدة منذ رُصد منطاد صيني أبيض كبير يحلّق فوق عدد من المواقع النووية السرية. وأسقطت مقاتلة أميركية هذا المنطاد في الرابع من فبراير قبالة السواحل الشرقية للبلاد وعلى أثر هذه الواقعة، أجرى الجيش الأميركي تعديلا لمعايير ضبط أجهزة الرادار لتمكينها من رصد أجسام أصغر حجما ما أسفر عن رصد ثلاثة أجسام طائرة إضافية غير محددة أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بإسقاطها تباعاً.

وأسقط أحد هذه الأجسام فوق ألاسكا والثاني فوق كندا، أما الثالث فأسقط فوق بحيرة هيرون الواقعة على ضفاف ولاية ميشيغن. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن السلطات الأميركية «ليس لديها حتى الآن أي مؤشر أو أي معطى يشير بالتحديد إلى أن الأجسام الثلاثة جزء من برنامج مناطيد التجسّس» الصيني أو إلى «أنها ضالعة بالتأكيد في جهود خارجية لجمع معلومات استخبارية». وأشار كيربي إلى أن الأجسام الثلاثة «قد تكون ببساطة مناطيد مرتبطة بكيانات تجارية أو بحثية وبالتالي غير ضارّة»، وبدا أنه يرجّح الفرضية الأخيرة.

من جهتها أقرّت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار بأنّ هوية الجهات المالكة للأجسام الثلاثة لا تزال مجهولة، لكنّها شدّدت على وجوب أن «يعي الأميركيون، الشعب الأميركي، أنّ لا داعي للذعر». وفي معرض ردّها على سؤال حول ما إذا بايدن بالغ في ردّ الفعل وما إذا سيكون محرجا في حال تبيّن أنّ الأجسام الثلاثة التي أسقطت لم تكن ضارة على غرار مناطيد دراسة الطقس، قالت جان-بيار «لا أعتقد أنّ الرئيس سيكون محرجاً»، مشدّدة على أنّ بايدن اتّخذ الإجراء حرصاً على بقاء «مجالنا الجوي، مجالنا الجوي المدني، آمنا».

