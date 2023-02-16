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عربيات ودوليات

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الجيش الأميركي سيزود أوكرانيا بأسلحة إيرانية


نيويورك – الوكالات: كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الجيش الأميركي يدرس إرسال ما يقول إنها أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا، تتضمن آلاف البنادق ومئات الآلاف من الذخائر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي صادر تلك الأسلحة خلال الأشهر القليلة الماضية قبالة سواحل اليمن، من مهربين يشتبه في أنهم يعملون لصالح إيران. وأوضحت المصادر نفسها أن هذه الأسلحة التي قد تذهب إلى الجيش الأوكراني تتضمن أكثر من 5 آلاف بندقية هجومية، و1.6 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة، وعددا قليلا من الصواريخ المضادة للدبابات، وأكثر من 7 آلاف من أجهزة التفجير. وكانت الخارجية الإيرانية قد رفضت المزاعم الأميركية عن ضبط أسلحة إيرانية في طريقها إلى اليمن، ووصفتها بأنها اتهامات ذات دوافع سياسية لتضليل الرأي العام العالمي. من ناحية أخرى تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران بإمداد روسيا بمئات الطائرات المسيّرة التي تستخدم لقصف البنية التحتية في أوكرانيا. وأقرّت طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة، لكنها أكدت أن ذلك كان قبل شنّ روسيا الحرب على جارتها الغربية في 24 فبراير 2022.


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