كونتي يلمح إلى الرحيل

دوليه

أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، أنه يفكر في مستقبله وإمكانية عودته إلى إيطاليا، عقب تجارب سابقة أبرزها مع يوفنتوس وإنتر و«الأتزوري».

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية تصريحات للمدرب الإيطالي عقب خسارة توتنهام أمام ميلان في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 0-1 مؤكداً أن عودته إلى إيطاليا تراوده في ذهنه دائماً.

وأضاف: «لا أريد أن أتحدث عن المستقبل، لكن بصفتي مدرباً إيطالياً، يعرف الناس مدى أهمية إيطاليا بالنسبة لي، هي في قلبي، ولن أستبعد أبداً الفكرة المحتملة أنني سأعود إلى هنا يوماً ما».

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإيطالي يواجه صعوبات مع «السبيرز»، بعدما تلقى خسارة قاسية في الدوري الإنكليزي أمام ليستر سيتي 1-4، قبل أن يخسر من ميلان في دوري أبطال أوروبا ويصبح مهدداً بمغادرة البطولة.

