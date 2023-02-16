برشلونة يستقبل مان يونايتد

دوليه

يحل مان يونايتد الانكليزي ضيفا على برشلونة الإسباني في ملعب «كامب نو» اليوم ضمن ذهاب أدوار خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي. وتبدو مواجهة الفريقين في غاية الأهمية إذ قدما مستويات مميزة في الفترة الأخيرة. ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق كبير عن أقرب مطارديه غريمه التقليدي ريال مدريد، فيما دخل مان يونايتد صراع المنافسة على اللقب بعد سلسلة من الانتصارات في الدوري.

من جانبه، حذر أندرياس كريستنسن فريقه برشلونة من خطورة ماركوس راشفورد، وأثنى على مدرب مان يونايتد إريك تن هاغ. وفاز مان يونايتد بـ12 مباراة من أصل 15 مباراة في كل البطولات، منذ فترة التوقف بسبب كأس العالم، وساهم في ذلك المستوى الرائع الذي ظهر به ماركوس راشفورد. وسجل راشفورد 25 عاماً، 13 هدفاً لمان يونايتد يونايتد منذ استئناف الموسم، ويتوقع كريستنسن اختباراً صعباً من المهاجم. وقال كريستنسن في مقطع فيديو نشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة ببرشلونة: «راشفورد يقدم أداء رائعاً في الفترة الحالية. يعجبني كثيراً، أحب الطريقة التي يلعب بها. إنه مباشر وخطير ولاعب قوي». وسجل راشفورد 21 هدفاً هذا الموسم واستفاد من تدريب تن هاغ للفريق.

