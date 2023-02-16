السعودية تستضيف «مونديال الأندية 2023»

دوليه

تستضيف السعودية كأس العالم للأندية 2023 في كرة القدم للمرة الاولى في أواخر العام الحالي، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة أول من امس.

وجاء في بيان للهيئة الدولية على هامش اجتماع مجلسها في مدينة زوريخ السويسرية «فيما يتعلق بكأس العالم للأندية 2023 التي ستقام بموجب النظام الحالي بمشاركة سبعة أندية، عيّن مجلس الاتحاد الدولي بالإجماع الاتحاد السعودي لكرة القدم كمضيف للبطولة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023».

ويأتي الاعلان بعد ثلاثة أيام من تتويج ريال مدريد الاسباني بطلا لنسخة 2022 التي استضافها المغرب.

وتصبح بذلك السعودية رابع بلد عربي يستضيف هذه البطولة بعد الإمارات (2009، 2010، 2017، 2018، 2021) وقطر (2019، 2020) والمغرب (2013، 2014، 2022). من جانبه، أكد رجاءالله السلمي مساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام والتواصل أن السعودية بدأت استعدادات استضافة كأس العالم للأندية بالفعل، مضيفا بأنها ستكون نسخة مختلفة.

وقال السلمي:» استضافة كأس العالم للأندية خطوة جديدة ونتيجة طبيعية».

وأضاف: «بدأنا من الآن الاستعدادات لاستضافة البطولة وهناك وفد من فيفا سيحضر إلى السعودية ولدينا الثقة التامة بأن نقدم نسخة استثنائية ومختلفة». وظهرت الفرق السعودية في كأس العالم للأندية 5 مرات عبر تاريخها، إذ شارك النصر في النسخة الأولى عام 2000، وتبعه اتحاد جدة في نسخة 2005، والهلال وصيف النسخة الأخيرة، في بطولات 2019، 2021، 2022.

وبعد أن صادق مجلس فيفا في ديسمبر الماضي على رفع عدد الاندية المشاركة في مونديال الاندية الى 32 اعتبارًا من نسخة 2025 التي ستقام في يونيو ويوليو، كشف أول من أمس عن كيفية توزيع عدد الاندية بحسب القارات.

وحصل الاتحاد الاوروبي على العدد الاكبر مع 12 ناديًا، وأربعة لكل من الاتحاد الآسيوي والافريقي وكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي)، وستة لكونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية)، مقعد للاتحاد الاوقياني بالاضافة الى ناد من البلد المضيف.

