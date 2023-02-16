غالتيه: يجب أن نفوز في ميونيخ

دوليه

لم يفقد كريستوف غالتيه، مدرب باريس سان جرمان الأمل، رغم الخسارة على ملعبه أمام بايرن ميونيخ، في دوري أبطال أوروبا. وقال غالتيه في تصريحات عقب اللقاء «بالطبع الخسارة في 3 مباريات متتالية أمر صعب للغاية، ونشعر بخيبة أمل، ولكن الليلة لم تحسم التأهل أو الخروج من البطولة، علينا انتظار الحسم بعد 3 أسابيع». أضاف «الخسارة على ملعبنا بهدف نتيجة سلبية، ولكن قاعدة الهدف خارج الأرض تغيرت، ويجب أن نفوز في ميونيخ». وبرر مدرب باريس الخسارة بقوله أن فريقه واجه صعوبات كبيرة خلال أول 60 دقيقة، نتيجة تفوق بايرن ميونيخ في الاستحواذ والضغط العالي. وأشار «للأسف اضطررت لاستبدال أشرف حكيمي بين الشوطين، وأثناء التجهيز لدخول كيليان مبابي، استقبل مرمانا هدفا». وأتم غالتيه تصريحاته «لقد قدمنا أداء ممتعا في آخر نصف ساعة، وخلقنا 3 فرص للتهديف، ولم تكن للأسف كافية لإدراك التعادل، ولكنها تعطينا الأمل في إمكانية التعويض إيابا».

