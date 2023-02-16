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دوليه

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«برنابيو» يجهز في ديسمبر


كشفت صحيفة مدريد زون عن موعد جهوزية ستاد سانتياغو برنابيو عقب تجديده بشكل كامل. وذكرت الصحيفة: «معقل ريال مدريد سيكون جاهزاً لاستضافة المباريات في سبتمبر المقبل، واستقبال أول مباراة للفريق في الموسم الجديد بالدوري الإسباني». وأشارت إلى أن الافتتاح الرسمي تقرر أن يكون في ديسمبر مع إقامة حفل موسيقي ضخم يليق بافتتاح ملعب «الملكي». ويخضع ملعب سانتياغو برنابيو للتجديد منذ حوالي عامين، بتكلفة تصل الى أكثر من 400 مليون يورو، ولكن بمجرد الانتهاء من أعمال التجديد سيدخل على النادي أكثر من 100 مليون يورو سنوياً.


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