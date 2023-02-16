الجهراء أكرم ضيفه

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أكرم الجهراء ضيفه العربي وهزمه بنتيجة 2- 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على ستاد مبارك العيار ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الفائز رصيده إلى 21 نقطة وحافظ على موقعه في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الأخضر عند 22 نقطة وظل في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كاظمة الثالث.

وافتتح العربي التسجيل عند الدقيقة الثامنة عن طريق محترفه الليبي محمد صولة الذي استغل التشتيت الخاطئ للكرة من قبل الدفاع الجهراوي فتابع رأسية منافسه إينييس بكل سهولة في مرمى بدر الصعنون.

وأدرك الجهراء التعادل في الدقيقة 48 بعد ارتباك الدفاع العرباوي والحارس سليمان عبدالغفور لتصطدم الكرة أخيراً بفخذ المحترف الغاني أساكا وتتخطى خط المرمى عقب التحامه مع المدافع خالد المرشد وزميله كينجسلي إيدو، ثم عاد أساكا بعدها بأربع دقائق ليضع فريقه الجهراء في المقدمة من تسديدة قوية من زاوية ضيقة من داخل المنطقة عجز حارس الأخضر عن التعامل معها.

وكان كاظمة تفوق على السالمية بنتيجة 3- 1 في المواجهة التي أقيمت أول من أمس على ستاد الصداقة والسلام ضمن الجولة ذاتها. ورغم أن السالمية هو البادئ في التسجيل عن طريق لاعبه مبارك الفنيني في الدقيقة التاسعة، إلا أن الرد الكظماوي جاء قاسياً وبثلاثة أهداف حملت توقيع اللاعبين ناصر فرج في الدقيقتين 42 (من ركلة جزاء) و76 وأحمد عرسان في الدقيقة 84.وارتفع رصيد كاظمة الى النقطة 22 وظل في المركز الثالث في حين تجمد رصيد السالمية عند 16 نقطة.

