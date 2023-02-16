استقالة اليوسف من رئاسة السالمية

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تقدم رئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف بكتاب استقالة مفاجئ من منصبه أول من أمس ووضعه تحت تصرف مجلس الإدارة الذي دعاه لعقد اجتماع طارئ لقبول استقالته واختيار الرئيس الأنسب للمجلس للمرحلة المقبل.

وقال اليوسف في كتاب الاستقالة: «بداية أود أن أتقدم لاعضاء مجلس إدارة النادي بالشكر على الفترة التي عملنا فيها سوياً واشهد الله بأن الجميع عمل بكل اخلاص وتفان لما فيه مصلحة هذا الصرح العظيم الذي نفتخر بالانتماء إليه رغم الصعوبات التي لا يعلمها احد ورغم محاولتنا جميعا للنهوض بهذا النادي العريق».

وأضاف: «كما أتقدم بالشكر الجزيل الى جميع مكونات المنظومة الرياضية في النادي من محبين وداعمين وجماهير وكوادر واجهزة فنية ولاعبين على الفترة الماضية وعلى الجهد المبذول خلال تلك الفترة». وتابع: «انطلاقا من ايماني العميق بأن لكل منا دوره في خدمة النادي في وقت من الأوقات اعلن اعتذاري عن الاستمرار في العمل في مجلس الإدارة في المرحلة الحالية رغم ان المجلس في بداية مدته ولكن الأمر يتعلق بقناعة شخصية وموقف يجب على الإنسان أن يتخذه لترسيخ قناعات معينة». وأوضح: «حتى لا يُفهم كلامي بشكل خاطئ قرار الاستقالة ليس له علاقة بنتيجة مباراة الفريق، فالمقربون يعلمون انني كنت قد اتخذت هذا القرار قبل هذه المباراة ولكن حفاظاً على تركيز الفريق والأداء». وذكر أيضاً: «ارجو من الجميع أن يسامحوني على اي تقصير أو إساءة أو إخفاق حدث خلال الفترة الماضية مع تأكيدي أنني لن اتوانى أو أتاخر عن خدمة النادي في اي وقت واي مكان داخل او خارج الإدارة، فأنا أحد أبناء هذا النادي الذي له فضل كبير علينا جميعا بعد الله».

ودعا اليوسف أعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ لقبول استقالته واختيار الشخص الأنسب للمرحلة المقبلة من بينهم ليقود النادي خلال تلك الدورة.

