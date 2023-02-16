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الأردني محمود مدرباً للنصر


تعاقد نادي النصر مع المدرب الأردني جمال محمود، ليتولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمدرب الوطني محمد المشعان الذي أقاله مجلس الإدارة عقب الخسارة الأخيرة والثقيلة أمام القادسية 1 – 5 في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.وسبق لمحمود (49 عاماً) أن تولى مهمة القيادة الفنية للمنتخب الفلسطيني، كما درب فرقاً أردنية عدة ومنها الوحدات وشباب الأردن والرمثا وسحاب، كما درب هلال القدس الفلسطيني.ويتطلع المدرب الأردني ليكون من السفراء المميزين في الدوري الكويتي، إذ كتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «بسم الله وعلى بركة الله، أخوض تجربة جديدة في عالم التدريب في دولة الكويت وتحديدا مع نادي النصر».وأضاف: «أقدر ثقة إدارة النصر الكويتي واهتمامها الكبير، واسأل الله أن يوفقنا كجهاز فني في أن نكون سفراء مميزين لزملائنا في الدوري الكويتي».


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