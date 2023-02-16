القادسية يلتقي الساحل في «الطائرة»

محلية

تتهيأ الفرصة أمام القادسية اليوم للابتعاد في صدارة دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة عندما يلتقي الساحل في 06:00 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر القادسية ترتيب الفرق برصيد 27 نقطة، يأتي بعده الكويت في المركز الثاني بـ 24 نقطة، ثم العربي ثالثا بـ 23 نقطة، وكاظمة 20 نقطة رابعا، ثم الجهراء 13 نقطة خامسا، وبرقان 10 نقاط في المركز السادس، وأخيراً الساحل دون رصيد من النقاط.

وضمنت فرق القادسية والكويت والعربي وكاظمة تأهلها إلى المربع الذهبي فيما هبط الساحل إلى الدرجة الأولى، في حين بقي الجهراء في دوري الاضواء، وسيخوض برقان مباراتين مع الثاني في الدرجة الأولى لتحديد الفريق المتأهل إلى دوري الأضواء.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي حيث سينال صاحب المركز الأول نقطتين، والثاني نقطة، فيما يدخل الثالث والرابع المنافسة دون رصيد. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

ولن يجد القادسية صعوبة في لقاء اليوم لتحقيق نقاط المباراة والتقدم أكثر في الصدارة نظرا للفارق الفني الكبير مع خصمه الساحل. وكان من المفترض أن يلتقي الأصفر مع الساحل الاثنين الماضي لكن لجنة المسابقات قدمت مباراة القادسية مع الكويت لتقام الاثنين الماضي افساحا للمجال امام الأبيض للمشاركة في البطولة العربية في مصر ابتداء من 20 فبراير الحالي.

