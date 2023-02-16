«طائرة بوكسهل» أمام جامعة الكويت

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تختتم اليوم منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في مسابقة الكرة الطائرة للبنات ضمن دورة الالعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتختتم يوم 6 ابريل المقبل، حيث سيلتقي كلية بوكسهل مع جامعة الكويت في مباراة حسم صدارة المجموعة الاولى بعدما حقق فريق بوكسهل فوزا صعبا على كلية الكويت التقنية 2- 1، بينما حققت جامعة الكويت فوزا سهلا على الجامعة الاميركية 2- 0. وفي اللقاء الثاني يتطلع فريقا كلية الكويت التقنية والجامعة الاميركية الى تحقيق الفوز الاول وتجاوز آثار الهزيمة الاولى التي لحقت بهما من اجل التواجد في دائرة المنافسة لحصد احدى بطاقتي التأهل الى الدور نصف النهائي ثم المنافسة على اللقب. وستستكمل منافسات الجولة الثالثة يوم 5 مارس المقبل بعدما قررت اللجنة العليا للدورة عدم اقامة مباريات الكرة الطائرة خلال فترة العطلة والاحتفالات بالأعياد الوطنية، بينما ستقام منافسات دوري كرة السلة بنات خلال يومي 20 و 21 الشهر الحالي نظرا لمشاركة اربعة فرق هي جامعة الخليج، الجامعة الاميركية، كلية الكويت التقنية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وطبقا لنظام البطولة ستكون المنافسات بنظام الدوري من دور واحد وسيتوج باللقب الفريق الاكثر فوزا في المباريات. من جانب آخر، ذكرت د.مشاعل العبيد رئيسة اللجنة الفنية لكرة السلة ان دوري كرة السلة للتعليم العالي سيقام من ثلاث جولات على ان تقام كل يوم مباراتين وفي نهاية المسابقة سيتوج الفريق الذي سيحصل على أعلى رصيد من النقاط.

