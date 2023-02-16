المقصيد استعرض «استراتيجية الكرة المدرسية» مع سابلون

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استعرض فيصل المقصيد رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي استراتيجية الاتحاد 2021 – 2026 مع المستشار والمحاضر الدولي البلجيكي ميشيل سابلون المستشار الفني للاتحاد الكويتي لكرة القدم خطة الاتحاد المدرسي الخاصة بكرة القدم وتنمية واكتشاف المواهب الرياضية من اجل دعم المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة في المراحل السنية كافة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد المدرسي بحضور المدرب الوطني انور بوطيبان مشرف مراكز التدريب حيث تمت مناقشة آلية انطلاق أكاديمية الأزرق التي ستقام من خلال الشراكة بين الاتحاد المدرسي واتحاد كرة القدم وعدد من المراكز التي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع كرة القدم للمدارس الذي سيقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بجانب مناقشة دوري المدارس لجميع المراحل التعليمية والعمرية بدعم من الاتحاد الكويتي لكرة القدم. من جانبه اكد المقصيد ان الشراكة بين الاتحادين المدرسي واتحاد كرة القدم بمنزلة مشروع وطني لاكتشاف وتدريب وتأهيل المواهب وتحقيق طموحاتهم للانضمام للأندية المحلية والمنتخبات الوطنية بالسنوات القادمة، وقال: «المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات بالتعاون بين الاتحادين بما يصب في مصلحة الرياضة الكويتية وكرة القدم تحديدا خاصة ان كرة القدم حققت نجاحا كبيرا في الفترة الاخيرة من خلال بروتوكول التعاون مع اتحاد اللعبة، إذ تم تنظيم مهرجان للبنين وآخر للبنات مؤخرا وشهد نجاحا كبيرا ولاقى دعما من الجميع وخاصة اولياء الامور». من جانبه اكد انور بوطيبان جهوزية الاتحاد المدرسي في تنفيذ الآلية التي تم الاتفاق عليها ، وقال: «ستشهد الايام المقبلة اجتماعات مكثفة من اجل انجاز الاتفاقية لما سيعود بالفائدة على ابنائنا الطلبة في تنمية مواهبهم ورفع مستواهم الفني البدني وتجهيزهم بالطرق الصحيحة لصقل مواهبهم».

