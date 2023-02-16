«وربة للتأمين وإعادة التأمين» شاركت في مؤتمر السلامة والحماية المدنية

مال وأعمال

شاركت شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين في مؤتمر السلامة والحماية المدنية الاول كراعٍ فضي في المؤتمر الذي نظمته الجمعية الكويتية للحماية من اخطار الحريق وذلك خلال الفترة من 14 الى 15 فبراير الحالي.

وتضمن المؤتمر مجموعة من الفعاليات والمحاضرات وورش العمل بمشاركة قياديين ومسؤولين من مختلف قطاعات الدولة ونخبة من الخبراء والمختصين من داخل الكويت وخارجها الذين سلطوا الضوء على مفهوم السلامة والحاجة اليها قبل وبعد الحوادث وضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية استباقا لأي طارئ.

وقد شاركت مدير مبيعات التجزئة والاتصالات والعلاقات العامة والتسويق في شركة وربة وإعادة التأمين شروق الهزاع في فعاليات المؤتمر بإلقاء محاضرة بعنوان «الثقافة التأمينية واهمية تأمين المنازل» حيث اوضحت اهمية العمل على الاعلاء من الثقافة التأمينية لدى المواطنين والوافدين والالتزام بمعايير سلامة المباني حيث ان اثار الحرائق تكون وخيمة ماليا ومعنويا. واشارت الهزاع الى ان المشاركة في المؤتمرات المتخصصة ودعمها تعتبر احدى القيم الراسخة التي تؤمن بها وتتبناها شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين حيث تعمل الشركة دائما على دعم وتثقيف المواطنين بكل ما يخص الثقافة التأمينية.

وتم خلال المؤتمر تكريم شركة وربة للتأمين واعادة التأمين وذلك تقديرا لرعايتها للمؤتمر ولجهودها المتواصلة في دعم الانشطة العلمية التي تهدف الى الارتقاء بمستوى صناعة التأمين في الكويت وتسلمت التكريم عن الشركة شروق الهزاع.

