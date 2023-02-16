«النفط» تنظم حلقة نقاشية بعنوان «ظاهرة الزلازل»

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نظمت إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط صباح أمس الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 حلقة نقاشية بعنوان (ظاهرة الزلازل) والتي حاضر فيها مدير برامج متخذي القرار لإدارة الأزمات البيئية في معهد الكويت للأبحاث العليمة ومشرف الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل د. عبدالله العنزي، وحضرها عدد من موظفي الشؤون الفنية والاقتصادية في وزارة النفط والضيوف من الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والإعلاميين.

وفي بداية الحلقة النقاشية رحبت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح بالحضور لمناقشة ظاهرة الزلازل بعد الكارثة المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وشمال سورية وأودت بآلاف الضحايا والمصابين، وذلك في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية عبر التاريخ، مشيرة الى أن أهمية الحلقة جاءت لنشر الوعي بالأسباب التي حدثت في زلزال تركيا ونبذ الاشاعات والمعلومات الخطأ.

من جانبه، قال د. عبدالله العنزي ان تأثير الزلازل على المكامن النفطية يحتاج الى دراسات معمقة وهذا ما يجب ان يقوم عليه المسؤولون عن القطاع النفطي في البلاد. وأضاف أن التنبؤ بالزلازل في الحقول النفطية يعد امرا صعبا، ولكن يمكن توقعه على حسب المعطيات والمرئيات التي من حولنا، مشيرا إلى ضرورة عدم بناء المواقف على التوقع والتنبؤ، ولكن يجب التركيز على الاهتمام بتصاميم بناء المنشآت والمباني التي تستطيع مقاومة الزلازل.

واوضح انه ليس شرطا ان تؤثر الزلازل تأثيرا سلبيا على مكامن النفط ولكن من الممكن ان تكون أكثر إفادة وايجابية، ضاربا المثل بعدة دول كانت حقولها النفطية اقل انتاجية إلا أن الزلازل ساهمت في زيادة الإنتاج النفطي لديها كونها أحدثت تشققات ما ادى إلى تغيير أوضاع المكامن الى الافضل في عمليات الانتاج، لافتا الى ان أي نشاط بشري في باطن الارض ينتج عنه الزلازل الا ان الزلازل الناتجة عن عمليات الاستكشافات النفطية تظل ضعيفة الى حد كبير.

