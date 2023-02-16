الخطيب: «البترول الوطنية» حريصة على رفع كفاءة الكوادر البشرية

مال وأعمال

أشادت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب بحسن تنظيم وإدارة أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للاتحاد الخليجي للتكرير ودعم الأشقاء في مملكة البحرين، مما أسهم في نجاحه وتحقيق أهدافه، وأعربت في تصريحات أدلت بها بمناسبة اختتام المؤتمر امس الأربعاء عن اعتزاز الشركة برعايتها لهذه الفعالية العالمية مؤكدة أنها تستمد أهميتها من أهمية صناعة التكرير.

وأشارت إلى أن «البترول الوطنية» عضو مؤسس في الاتحاد الخليجي للتكرير، مؤكدة حرص الشركة على تعزيز دوره والاستفادة منه كمؤسسة توفر لأعضائها فرصاً جيدة لتبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة الممارسات المثلى، وهذا من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية للشركات الأعضاء، وإنجاح خططها الاستراتيجية.

وأضافت الخطيب أن الشركات العاملة في قطاع الطاقة تعي جيداً مسؤولياتها تجاه المحافظة على البيئة «لأننا جميعاً نعيش على كوكب واحد، ويجب أن نصل بعملياتنا إلى الشكل الأمثل وأن نقوم بدورنا في هذا الجانب من خلال الالتزام بالقوانين المنظمة»، مؤكدة أن «البترول الوطنية» تولي الجانب البيئي جل اهتمامها، وقد ترجمت هذا التوجه من خلال مشاريعها الأخيرة، ومنها الوقود البيئي، وخط الغاز المسال الخامس، والعديد من الإجراءات والأنشطة الأخرى.

وشددت على أهمية البحث والابتكار والتركيز عليه في جميع الأنشطة لمواجهة التحديات في الصناعة النفطية، منوهة إلى أن «البترول الوطنية» تستثمر في الإبداع، لأن الطريق نحو المستقبل يكمن في الإبداع والابتكار، وهي عوامل أساسية لتحقيق الطاقة المستدامة.

وحول اختيارها ضمن قائمة مجلة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2023، أكدت الخطيب أن ذلك لا يعد بالنسبة لها إنجازاً فردياً بل هو احتفال بما حققه الجميع في شركة البترول الوطنية، وأن هذا الاختيار هو إنجاز للشركة بشكل عام.

