صندوق التنمية: نساند جهود «إيفاد» في تحقيق الأمن الغذائي

مال وأعمال

أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر أمس الأربعاء مساندة الكويت لهدف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في شأن تسريع العمل وزيادة الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي في مواجهة «الأزمة الغذائية العالمية غير المسبوقة». وقال البحر في مقابلة مع «كونا» بمناسبة رئاسته وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة 46 لمجلس محافظي (إيفاد): إن الكويت التي شاركت في إنشاء الصندوق وباعتبارها عضوا في المجموعة (ب) تآزر مهمة الصندوق الدولي المهمة «انطلاقا من مبادئ التضامن الإنساني والتنموي من منطلق استراتيجي وحضاري». وأضاف أن الكويت التي سارعت بقوة كعادتها في تقديم جميع أشكال الإغاثة والمساعدات الإنسانية والدعم على المستويات الرسمية والأهلية والشعبية كافة تدرك تاريخيا الترابط بين البعدين الإنساني والتنموي وكذلك العلاقة بين مكافحة الفقر لتعزيز الاستقرار باعتبار ذلك أساسا للأمن والسلام والرخاء سواء على المستوى المحلي أو والعالمي. وشدد على «أننا في الكويت من هذا المنطلق وفي ضوء الأزمة الغذائية العالمية غير المسبوقة حريصون بشكل خاص على دعم التنمية الزراعة ومساعدة الفقراء في الدول النامية وهو ما أخذته الدولة على عاتقها» باعتبار ذلك «رسالة وسياسة راسخة تؤديها بكل الاتجاهات ومنها المساهمة النشطة في مهمة (إيفاد) الحاسمة». وذكر في هذا الصدد أن قيمة القروض المقدمة في القطاع الزراعي من الصندوق الكويتي للتنمية بوصفه الأداة التنموية لسياسة الكويت الخارجية بلغت نحو 2.1 مليار دولار وتشكل 10 في المئة من القروض المعقودة. وأكد دعم الكويت «الكامل» للهدف الذي اتخذه مجلس محافظي الصندوق هذا العام المتمثل في «تسريع العمل على تحقيق الأمن الغذائي» وبالتالي في تعبئة مساهمات الدول الأعضاء في التجديد 13 لموارد الصندوق وتعزيز استثماراته المباشرة والمشتركة.