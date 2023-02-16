«بيتك» توَّج الفائزين في حساب «الرابح»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن اسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلاً بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار كويتي وذلك عن الاسبوعين الثالث والرابع من يناير من العام الحالي.

والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: يعقوب يوسف بوكبر، ناصر صالح الجغيف، وفاء حمزة جراغ، محمد عيفان العازمي، أحمد محمد بهزاد، منصور فالح الرشيدي، عويضة محمد الهاجري، حسين علي الفاضل، فواز سعد الصليلي، حسن علي العجمي، بدرية على مسلم، خليفة ماضي القعود، هدى عقاب الصباح، جراح عبيد الرشيدي، ضاري جابر العجمي، موزة عبدالله الصالح، صلاح الدين محمد فرج، سامية عبدالعزيز المعجل، نورة مهوس المهوس، ناصر حمد الهاجري.

وتتضمن حملة حساب «الرابح»، سحوبات وجوائز عدة تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.

وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.

وحساب الرابح هو حساب راتب يتوفر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار كويتي لـ 10 عملاء أسبوعيا، وكيلوغرام من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهرياً، و25000 دينار كويتي لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 ديناراً في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.

ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظمومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من اساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الادوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.

