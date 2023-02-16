«التجاري» تبرع بمليوني دولار لمتضرري زلزال تركيا وسورية

مال وأعمال

قرر البنك التجاري الكويتي التبرع بمبلغ ميلوني دولار مناصفة بين جمهورية تركيا والجمهورية العربية السورية الشقيقتين، على أن يتم توجيه مبلغ التبرع لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لتوصيله ضمن جهود الإغاثة الموجهة لمنكوبي الزلزال وذلك ضمن جهود المسؤولية الاجتماعية للبنك التجاري الكويتي.

ويأتي هذا التبرع من البنك في إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه بمساندة المتضررين من زلزال تركيا وشمالي سورية، وإيماناً من البنك بأهمية مد يد العون والمساندة لمتضرري الزلزال ولدفع وتعزيز جهود الإغاثة استجابة للفزعة الكويتية والمبادرات والدعوات التي أطلقتها دولة الكويت شعبياً ورسمياً للتخفيف من الآثار المدمرة التي خلفها الزلزال. وبالإضافة إلى هذا التبرع المباشر الذي رصده البنك لمتضرري هذه الكارثة، فقد باشر البنك أيضاً بترتيبات مع الجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» بحيث يتم توجيه حصيلة التبرعات التي يقدمها المتبرعين لمصلحة جمعية السلام وصندوق إعانة المرضى وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لضحايا ومنكوبي الزلزال، علماً بأن البنك يقوم -في إطار هذه الحملة -بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقدمه أي متبرع.

