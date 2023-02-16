«الأهلي المتحد»: 10 رابحين في السحب الأسبوعي لـ«الحصاد»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم امس (الاربعاء) في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم : أحمد رويشد حمد العازمي، وجايانجانيا ريدي شابيدي سوبارريدي، وعبير صالح إبراهيم المحارب، وبندر محمد صنت المطيري، ماجد حامد طاهر العيد، ويعقوب يوسف عبدالرحمن الكندري، وعماد كمال ماجد، وفيصل سعد منصور الدوسري، ومحمد سالم علي السنافي، وسمير محمد كعور. يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والإستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة فى السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

